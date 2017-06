Een korte broek mag niet, Joey trekt dan maar in zijn fleurigste jurk naar het werk

🕔 22.jun 2017

Een korte broek dragen bij deze hete temperaturen? Mag niet in het callcenter waar Joey Barge werkt. De twintigjarige jongeman kwam dan maar op het geniale idee om in zijn fleurigste jurk tussen de collega’s te gaan zitten. Het originele protest werkte, want de bazen gingen intussen akkoord om driekwartsbroeken wél toe te laten.

De Brit voelde de bui al hangen nog vóór hij vorige maandag op zijn werk verscheen. “Als vrouwen rokken of jurken mogen dragen, mag ik dan een korte broek zoals deze aandoen?”, vroeg hij zich af op Twitter.

Nog geen half uur later kende hij het antwoord. “Nee dus, ik ben net naar huis gestuurd.”

In plaats van een deftige broek uit de kast te halen, kwam Joey met een iets gewaagder alternatief op de proppen.

En logischerwijze had hij er zelf geen goed oog in. “Tot binnenkort, Twitter. ik zal wel weer naar huis gestuurd worden.”

Maar kijk, zijn eenmansactie maakte dan toch het verschil. Het bedrijf stuurde een mail naar alle werknemers, met de boodschap dat mannen tijdelijk in driekwartsbroeken mogen opdagen. “Zolang de kleuren maar niet te fel zijn: zwart, donkerblauw of beige.”

“Een gedeeltelijke overwinning”, sloeg Joey zichzelf trots op de borst. “Ik kreeg daarop nog de stille wenk om iets deftigs aan te doen, nu ik mijn slag thuisgehaald had. Maar ik ben toch de rest van de dag in die jurk blijven werken.”

Op sociale media raakte Joey met zijn dappere strijd duidelijk een gevoelige snaar. “Het is altijd oneerlijk geweest. Ik heb op een plek gewerkt waar mannen altijd een pak moesten dragen. De dames daarentegen leken klaar voor een avondje uit”, klinkt het onder meer. Of nog: “Als vrouwen rokken en jurken mogen dragen, wat is dan het probleem met korte broeken voor mannen? Dat heet gelijkheid.”

Britse vakbonden ijveren om het personeel naar huis te sturen van zodra de thermometer dertig graden aanwijst. “Werken in broeierige omstandigheden kan ondraaglijk en zelfs gevaarlijk zijn”, stelt TUC-voorzitter Frances O’Grady. “Een soepelere dresscode kan tijdelijk een oplossing bieden. Korte broeken en flipflops mogen dan niet de meest geschikte werkoutfit zijn, het heeft ook geen zin om mensen nodeloos te doen afzien.”(HLN.be)