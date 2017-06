Een extra eitje mag best

🕔 24.jun 2017

Eet gerust een lekker eitje met Pasen. Eieren zijn bommetjes geconcentreerde voedingsstoffen en waarschijnlijk niet zo slecht voor je cholesterol als je dacht.

Aan eieren kleeft een fout imago. Het eigeel zou bol staan van cholesterol en daarom zou je niet veel eieren mogen eten. In een in 2009 gepubliceerde grote Britse studie werd die mythe – volgens de onderzoekers – doorgeprikt.

220 milligram cholesterol

De conclusie uit de studie was dat er weliswaar gemiddeld 220 milligram cholesterol in een eidooier zit, maar dat dit nauwelijks de bloedcholesterolwaarden in je lichaam beïnvloedt. Je mag dagelijks maximaal 300 milligram cholesterol binnenkrijgen uit voedsel. Professor Griffin van de Universiteit van Surrey liet in een onderzoek een groep mensen twaalf weken lang twee eieren per dag eten. Volgens hem nam het cholesterolgehalte bij hen niet toe.

De studie bevestigt uitkomsten van andere onderzoeken dat cholesterol in het bloed wel kan stijgen door verzadigd vet uit vlees en bewerkte producten, zoals worst en koekjes.

Proteïnen, mineralen, vitamines

In een ei zitten voedingsstoffen die goed zijn voor de cholesterolhuishouding in je lichaam, zoals goede onverzadigde vetzuren en lecithine. Het is ook nog een leverancier van belangrijke proteïnen, mineralen zoals ijzer, fosfor en selenium en de vitamines A, B12, E en D. In eieren zitten ook nog stoffen die goed zijn voor het netvlies van je ogen, zoals luteïne.

Hoeveel eieren per week?

Een eitje levert bovendien slechts tachtig calorieën, maar geeft je wel snel een verzadigd gevoel. Je kunt dus rustig dagelijks een eitje eten, zeggen althans de Britse onderzoekers. Dat is ook volgens de Britse Hartstichting geen probleem. Mensen met een verhoogd cholesterolgehalte wordt wel geadviseerd wekelijks maximaal drie eieren te eten. Zij zijn mogelijk wel meer vatbaar voor opname van cholesterol uit voeding. Er zijn aanwijzingen dat dit ook geldt voor mensen met diabetes.

Voedingscentrum

Het Nederlandse Voedingscentrum en de Gezondheidsraad houden vast aan het advies minder verzadigd vet te gebruiken en daarnaast maximaal drie keer per week een ei te eten, als onderdeel van een gevarieerd en gezond voedingspatroon. Een eitje extra met Pasen is volgens het Voedingscentrum geen probleem.

Welk ei?

Op alle eieren die in de Europese Unie worden verkocht, staat een stempel. Het eerste cijfer vertelt je uit welk houderijsysteem het ei voortkomt. Het stempel 2 NL 45246 01 bijvoorbeeld geeft aan dat het om een scharrelei gaat dat uit Nederland afkomstig is.

De laatste cijferreeks is het nummer van het legkippenbedrijf.

0 = Biologisch ei

1 = Vrije-uitloop

2 = Scharrelei

3 = Kooiei

Vrije-uitloop en scharrel

Kooieieren komen uit de bekende legbatterijen. Scharreleieren worden gelegd door kippen die binnen moeten blijven, maar in de stal ruimte hebben om te scharrelen. Kippen die vrij naar buiten mogen lopen, leggen vrije-uitloopeieren en biologische eieren komen van kippen die een vrije-uitloop hebben én biologisch voer eten.

Hoe vers is een ei?

Een vers ei heeft een kleine luchtkamer en zal in koud water zinken. Hoe ouder het ei, hoe groter de luchtkamer. Een ei dat in koud water blijft drijven, is minstens vijf weken oud.

Of een ei vers is, kun je ook controleren door het te schudden. Een vers ei hoor je tijdens het schudden niet klotsen, een oud ei klotst wel.

Een eierschaal is poreus (luchtdoorlatend). Schone eieren kun je langer goed houden dan eieren waar vuil aan zit.

Bewaar eieren niet langer dan twee tot drie weken. Hoewel eieren in de koelkast een beetje uitdrogen, hebben ze daar toch een langere houdbaarheid dan buiten de koelkast. De beste bewaarplaats is nog altijd een koele kelder.(dokterdokter.nl)