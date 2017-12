Echtgenoot plaatst valstrik om eega te elektrocuteren

Een man in de Amerikaanse staat Florida maakte een boobytrap in het huis van zijn zwangere vrouw om haar te elektrocuteren. De politie zegt dat de kans op zwaar lichamelijk letsel of zelfs de dood bijna 100 was, als iemand door de voordeur van haar woning was binnengekomen.

Elektricien Steven Bray maakte een opstelling die delen van de voordeur onder stroom zette.

Zijn vrouw kreeg argwaan toen hij niet alleen er op stond dat zij uitsluitend de voordeur gebruikte, maar ook waarschuwde dat niemand bij haar mocht zijn wanneer zij naar binnen ging, om te voorkomen dat iemand gewond raakte.

Zijn vrouw vertelde haar vader hierover, die de politie inschakelde.

Agenten ontdekten dat de voordeur was gebarricadeerd. Toen zij die intrapten, zagen zij grote vonken. Binnen troffen zij elektrische bedrading aan die was verbonden met de deurknop en het slot.

De politie zegt dat de kans zeer groot was dat de zwangere vrouw het niet zou hebben overleefd als zij de deur had aangeraakt. Zij had echtscheiding aangevraagd nadat haar man was opgenomen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Opmerkelijk is dat hij op zijn Facebookpagina had geschreven dat hij de man is “waar je vader je voor waarschuwde”. Bovendien had hij zijn relatiestatus ingesteld op “weduwnaar”.