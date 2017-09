EBS lanceert Project Upgrade en Expansie Elektriciteitsvoorzieningssysteem Suriname

🕔 25.sep 2017

De Caribbean Development Bank (CDB) en de regering van Suriname zijn een samenwerking aangegaan met als doel een meer betrouwbare, efficiënte en duurzame elektriciteitsvoorziening in Suriname te leveren.

Vandaag werd in Courtyard Marriott het officiële startsein gegeven, van het project, Upgrade en Expansie Elektriciteitsvoorzieningssysteem. Dit project zal worden geïmplementeerd door de Energiebedrijven Suriname (EBS).

Binnen dit project vallen de upgrade van 36.6 kilometers transmissie-en distributielijnen, de bouw van vijf nieuwe onderstations en de uitbreiding en/of upgrade van drie bestaande onderstations.

In het project zijn ook opgenomen, de installatie van drie zonne-energiecentrales in Nickerie en Coronie, tegen het jaar 2021. Hiernaast zal er ook een Master Grid Study en een Dynamic Stability Study worden uitgevoerd, in afwachting op de veranderingen in de energiesector als gevolg van de Elektriciteitswet (2016).

Rabindre Parmessar, Algemeen Directeur EBS, zei dat deze lening bewijst dat de EBS een serieuze stap in de positieve richting maakt om de elektrische infrastructuur van Suriname weer gezond te maken. Hij sprak van een mijlpaal in de geschiedenis van de EBS, omdat dit de grootste individuele lening is die de EBS met behulp van de overheid heeft gesloten. Dit is verder ook de grootste lening die ooit aan een lid-land is verstrekt door de CDB.

De directeur hoopt verder dat dit jaar de eerste fase van het Landelijke Smart Led Lighting project door de Raad van de CDB wordt goedgekeurd. Dit project is geraamd op USD 30 miljoen.

In zijn speech zei de Director of Projects van CDB, Daniel Best, dat de energiesector een key driver is voor economische groei en sociale ontwikkeling voor Suriname. “Binnen de 2014 – 2018 Country Strategy Paper voor Suriname identificeert de Bank ondersteuning aan EBS en ondersteuning in hernieuwbare energie en energie efficiëntie als prioriteit voor de Surinaamse Regering. We erkennen het belang van een betrouwbare energielevering bij het ondersteunen van economische activiteiten en sociale ontwikkeling. CDB is daarom blij om een partner te zijn in het investeren in dit upgrade- en expansieproject, en het ondersteunen van de omslag van het land naar meer duurzame energiebronnen”, zei Best.

De vicepresident die ook aan het woord kwam zei: “Onze regering zal geen enkele kans laten liggen om de energiesector te verbeteren. Dit zullen wij samen doen met de CDB en ook met andere belangrijke spelers.”

De staatsman prees de CDB voor het vertrouwen in Suriname en memoreerde dat na toetreding van ons land wij nu de grootste lening hebben kunnen binnenhalen. “De launch is de vruchtbare uitkomst van gezamenlijke inspanning van de CDB, de Surinaamse regering en de EBS.”

De totale financiering voor het project bedraagt USD 98 miljoen. CDB verschaft financiering door middel van een lening van USD 65 miljoen en de additionele USD 33 miljoen zal door de Surinaamse Regering worden verstrekt.

Het project is in lijn met het strategisch doel van CDB om inclusieve en duurzame groei en ontwikkeling te ondersteunen en de corporate priority om de sociale en economische infrastructuur te versterken en / of moderniseren. Het reflecteert ook de inspanning van de CDB om energiezekerheid te bevorderen, een belangrijk thema in het Strategisch Plan 2015-2019.

De EBS-directeur zei heel erg dankbaar te zijn voor de inzet die aan de dag is gelegd door alle functionarissen. “Wij zijn zeer erkentelijk naar een ieder die tot nu toe gewerkt heeft aan de voorbereidingen van dit project. Hierbij denk ik aan collega’s van CDB, het Ministerie van Financiën en andere instituten en collega’s van EBS die hard hebben gewerkt om dit af te krijgen”, aldus Parmessar.(GFC)