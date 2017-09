Duterte: niet zeuren over vermoorde jongeren – ‘Ben jij pedofiel?’

🕔 18.sep 2017

Het moet nou eens afgelopen zijn met dat gezeur over het doodschieten van tieners, vindt de Filipijnse president Rodrigo Duterte: “Ben jij pedofiel?”

Duterte ging zaterdag tijdens een toespraak tekeer tegen Chito Gascon, chef van de Filipijnse Commissie voor Mensenrechten (CHR).

De Filipijnse leider vindt dat Gascon zich slechts uitlaat over jonge mannen die door de politie worden doodgeschoten in de strijd tegen drugs, en het niet heeft over “terroristen die elke dag in Marawi vrouwen verkrachten”.

“Die Gascon is net een pedofiel, klootzak. Waarom ben je zo dol op tieners?” fulmineerde Duterte.

“Ik heb nu mijn twijfels. Ben je homo of pedofiel? Waarom is deze man zo vol van de kwestie over jongeren, vooral jongens? Ben jij een pedofiel?

Wil je de jongeren? Je huilt bijna bloed. Natuurlijk is het weerzinwekkend. Je bent zo gefixeerd op jonge mannen. Dus ik vraag mij af of je pedofiel bent, je bent stom, idioot” brieste Duterte volgens de Philstar.