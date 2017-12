Duitse extremist wilde aanslagen in de schoenen van migranten schuiven

🕔 13.dec 2017

Een rechts-extremistische Duitse soldaat wordt vervolgd voor het plannen van een serie terreuraanslagen, die hij in de schoenen van islamitische migranten wilde schuiven.

De 28-jarige ex-luitenant Franco Hans A. werd in april opgepakt. Hij was met twee medeplichtigen van plan hooggeplaatste politici en bekende personen aan te vallen.

De doelwitten waren uitgekozen omdat hij hen verantwoordelijk hield voor een “vluchtelingvriendelijk beleid”.

De aanklager denkt dat A. na de aanslagen de indruk wilde wekken dat zij waren gepleegd door een migrant die asiel had verkregen.

A. had daarvoor een bizar plan bedacht. Hij zou de identiteit aannemen van een vluchteling zonder papieren en enkele maanden wonen in een opvangcentrum voor vluchtelingen. In die periode zou hij als vluchteling een sociale uitkering ontvangen.

Het rechts-extremisme nam toe in Duitsland nadat het land alleen al in 2015 ongeveer een miljoen vluchtelingen had toegelaten. Het quotum is nu vastgesteld op maximaal 200.000 in 2018.