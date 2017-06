Dubbelganger duikt op: Amerikaans gevangene na 17 jaar vrijgelaten

🕔 12.jun 2017

In de Verenigde Staten is een gevangene na 17 jaar vrijgelaten, nadat een dubbelganger van de man is opgedoken, zo berichten Amerikaanse media. De gedetineerde heeft altijd zijn onschuld staande gehouden en meermaals beroep aangetekend tegen zijn veroordeling. De rechter oordeelt nu dat niet kan worden uitgemaakt wie van de twee de overval in 1999 heeft gepleegd.

Richard Anthony Jones uit Kansas zegt “opgelucht” te zijn dat hij vrij is. Getuigen kunnen hem en zijn lookalike niet uit elkaar houden, terwijl de man destijds veroordeeld werd op basis van getuigenissen. Reden genoeg voor de rechter om de bewijslast nietig te verklaren.

De twee lijken niet alleen erg op elkaar, ze hebben ook nog eens dezelfde voornaam. De dubbelganger woonde bovendien in de buurt waar de overval plaatsvond, in Roeland park in Kansas City. Richard Jones werd door medegedetineerden getipt dat er een persoon bestond -ene Ricky- die erg op hem leek. “Toen ik zijn foto zag, werd alles duidelijk”, aldus Jones.

Tegen de dubbelganger is momenteel nog geen onderzoek gestart. Ook hij ontkent de overval te hebben gepleegd.(HLN.be)