Dronken autobestuurder veroorzaakt aanrijding

🕔 29.sep 2017

Toekimin S. (58) veroorzaakte op zondag 17 september een aanrijding aan de Pandit Paltan Tewarieweg. Bij had de diep in het glaasje gekeken.

Na de melding via de Centrale Meldkamer deed de politie van Livorno de plek aan. Toekimin reed over voornoemde weg richting de Mon Plasirweg. Op een bepaald moment kwam hij op de rijhelft van zijn tegenligger terecht met als gevolg de aanrijding. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Bij navraag naar de bescheiden van het voertuig bleek Toekimin te diep in het glaasje te hebben gekeken. Hij werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau en werd onderworpen aan een blaastest.

Hij blies 920 microgram per liter uitgeademde alcohol. Het toegestane alcoholpromillage is 220 microgram. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Toen hij nuchter was, is hij voorgeleid en heengezonden. Het dossier ter zake is voor verdere afhandeling opgestuurd naar het Openbaar Ministerie, meldt de politie.(GFC)