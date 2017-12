Dromen van een witte campus met Kerst? Walgelijk!

🕔 14.dec 2017

De University College London (UCL) droomde op Twitter van een witte campus, maar moest die wens inslikken en excuses aanbieden toen studenten woedend protesteerden.

Dreaming of a white campus? Our campuses will be open and operating fully today, Monday 11 December, so please make your way in as planned. (We can’t guarantee snow but we’ll try!) #snowday #londonsnow — UCL (@ucl) 11 december 2017

“Dreaming of a white campus?”, had de universiteit gevraagd, met een knipoog naar Bing Crosby.

Bing had het natuurlijk over sneeuw met de kerst, maar studenten interpreteerden de tweet anders: “Weet je wie nog meer droomde van een witte campus? Hitler. Walgelijk” schreef student Kumail Jaffer, die intrekking en excuses eiste.

De UCL keerde schielijk op de schreden terug en beloofde in de toekomst zorgvuldiger haar woorden te kiezen.

We chose our words very poorly yesterday when thinking of this song: https://t.co/G5ZthTn8NT We’re sorry and we’ll choose our words more carefully in the future. — UCL (@ucl) 12 december 2017

Niet iedereen was het met het excuus eens:

Umm, you should apologise for apologising. The correct response to those people who complained was “Grow up”. https://t.co/b1AmM41uBt — Martin A. Brooks (@mart_brooks) 14 december 2017