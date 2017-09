Drie sporten die een vakantiegevoel geven

🕔 19.sep 2017

De hele dag op het strand liggen? Met warm weer ga je al snel lekker lui zonnebaden. Op het openen van een zak chips na, krijg je op zo’n dag niet veel beweging.

Je kunt voor de verandering ook eens het avontuur opzoeken. Met zomersporten kun je genieten van de zon, natuur én je bent lekker in beweging. Het is dus ook nog eens goed voor je gezondheid. Drie leuke en gezonde zomersporten voor je op een rijtje:

Beachvolleybal

Als je je snel verveelt op het strand, pak dan een bal en ga een potje beachvolleyballen. Het enige wat je nodig hebt is een net, vier mensen, een bal en een strand. Het is een intensieve, dynamische en vooral leuke sport die in een zomerse setting plaatsvindt. Beachvolleybal vergt een goede conditie. Je moet namelijk met z’n tweeën een heel veld verdedigen. En rennen door mul zand is behoorlijk inspannend. Regelmatig een balletje slaan in het zand zal je conditie aanzienlijk verbeteren. Ook je spieren krijgen van deze sport een flinke boost. Je moet namelijk duiken, springen, slaan en rennen. Door heel Nederland zijn er voor zowel hoog als laag niveau beachvolleybaltoernooien.

Zwemmen

Het zweet loopt met straaltjes van je lijf en wat is er dan fijner dan een duik in verkoelend water? Zwemmen is een van de meest bekende maar ook meest gezonde watersporten. Je lijf heeft veel profijt van een paar baantjes trekken.

Ten eerste is zwemmen goed voor je hart en longen. Ook voor mensen die al een hartinfarct hebben gehad. Het geeft je conditie een echte boost.

Ten tweede is zwemmen een geschikte sport om af te vallen. Het is namelijk een echte duursport waarmee je meer vet verbrandt.

Ten derde ontzie je met deze sport je gewrichten, want in het water speelt zwaartekracht een veel kleinere rol. Dus heb je last van overgewicht, dan is zwemmen een uitstekende optie als je wilt beginnen met bewegen.

Ten slotte werkt zwemmen ontspannend voor geest en lichaam. Na een paar baantjes zijn je spieren heerlijk soepel. Het glijden door het water, de focus op je techniek en de fysieke inspanning zorgen voor een kwiek en relaxed gevoel. Let wel op voor gevaarlijke stromingen als je besluit in zee te gaan zwemmen.

Kanoën

Als je van natuur, water en beweging houdt, dan is kanoën dé watersport voor jou. Met kanoën kun je letterlijk alle kanten op. Je kunt het alleen doen of met meerdere mensen. Trekt het avontuur je, dan kun je door wilde rivieren en watervallen peddelen. Voor de meer rustige mens zijn er mooie tochten langs kalme rivieren. Voor elk wat wils. Daarom is kanoën een sport die geschikt is voor alle leeftijden. Een goede peddeltechniek is bij kanoën onontbeerlijk, anders kom je niet ver. Je zet je spieren met kanoën flink aan de slag.

Ook je buikspieren, die je nodig hebt om in evenwicht te blijven. Het is een leuke manier om nieuwe natuurgebieden te ontdekken. Een kanotocht kan je het gevoel geven dat je even helemaal weg bent. Een goede remedie tegen stress dus. Pas wel op voor zonnebrand, op het water verbrandt je in no time.(dokterdokter.nl)