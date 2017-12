Drie oorzaken van overlijden tijdens de bevalling

🕔 12.dec 2017

Elk jaar overlijden er vrouwen tijdens hun zwangerschap, bevalling of de periode daarna. Hier zijn verschillende redenen voor. De meest voorkomende redenen hiervan zijn: bloedverlies tijdens of na de bevalling, hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, zwangerschapsvergiftiging of een baarmoederinfectie, schrijft dokterdokter.nl.

Bloedverlies tijdens of na bevalling

Bloedverlies bij een bevalling is normaal. Je lichaam maakt namelijk tijdens de zwangerschap extra bloed aan. Als je meer dan duizend milliliter bloed verliest bij je bevalling spreek je van een bloeding (fluxus post partum). Vaak ontstaat dit doordat de placenta niet loslaat na de geboorte van het kindje. Een andere oorzaak van een bloeding is het niet goed samentrekken van de baarmoeder na de bevalling. Hierdoor wordt de wond die de placenta achterlaat niet gestelpt. Ook een wond aan de baarmoederhals of vagina veroorzaakt veel bloedverlies na de bevalling.

Hoge bloeddruk in de zwangerschap

In de eerste twintig weken van de zwangerschap is je bloeddruk over het algemeen wat lager. In de tweede helft van de zwangerschap stijgt je bloeddruk juist weer. Als je bloeddruk boven de 140/90 komt spreek je van een te hoge bloeddruk. Dit wordt ook wel zwangerschapshypertensie genoemd. Als je van jezelf al een lagere bloeddruk hebt zal de arts een andere maximum bloeddruk aanhouden.

Zwangerschapsvergiftiging

Het hebben van een te hoge bloeddruk heeft veel risico’s voor jou en je kindje, zoals zwangerschapsvergiftiging. De enige behandeling die je geneest van zwangerschapsvergiftiging is bevallen. Als de risico’s te groot zijn kiezen artsen er soms voor om de bevalling op te wekken, zodat je kindje eerder geboren wordt. Als je al vroeg in je zwangerschap last krijgt van zwangerschapsvergiftiging geven artsen verschillende medicijnen die je bloeddruk verlagen en de baby beschermen.

Infectie van de baarmoeder

Na de bevalling is je weerstand minder. Je hebt een wond in je baarmoeder en daardoor een vergrote kans op een infectie. Een onbehandelde infectie leidt soms tot een bloedvergiftiging en deze is in sommige gevallen dodelijk. Een infectie van de baarmoeder wordt doorgaans behandeld met antibiotica.