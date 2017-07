Dreiging kernramp in Washington

🕔 01.jul 2017

In Washington dreigt opnieuw een noodsituatie te ontstaan, nu weer een opslag voor radioactief afval dreigt in te storten. Vorige maand was er al zo’n situatie toen een opslagtunnel met radioactief materiaal instortte.

De Hanford Nuclear Reservation in de staat Washington werd in de vijftiger jaren gebouwd. Er werd plutonium gemaakt voor het Amerikaanse kernarsenaal.

Na 1988, toen de productie werd gestopt, werd het complex gebruikt om er radioactieve afval te begraven.

Dat gebeurde in de tunnels waar vroeger de lorries reden, die de splijtstofstaven transporteerden van kernreactoren naar de verwerkingsinstallatie.

Op 9 mei stortte één zo’n tunnel in, wat leidde tot een noodsituatie in Hanford. 3000 medewerkers moesten zich in allerijl in veiligheid stellen en mochten tijdelijk niet eten of drinken.

Het Amerikaanse ministerie van Energie waarschuwde dat opnieuw een tunnel dreigt in te storten. Vorig jaar raakte een aantal medewerkers van Hanford ernstig gewond toen giftig afval en straling lekte.