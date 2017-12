‘Doorbraak in behandeling ziekte van Huntington’

🕔 12.dec 2017

Voor het eerst zijn artsen er in geslaagd om de dodelijke en neurodegeneratieve ziekte Huntington in het beginstadium af te remmen. Een onderzoeksteam van het University College London zegt tegen de BBC dat er “hoop is dat de dodelijke ziekte tot een halt kan worden geroepen en dat het mogelijk de grootste doorbraak in neurodegeneratieve ziektes sinds vijftig jaar is”.

In het onderzoek kregen 46 patiënten het medicijn of een placebo geïnjecteerd in hun hersenvocht. Het medicijn was experimenteel en de gevolgen waren nog niet bekend, meldt NU.nl.

Na de test bleek dat het medicijn goed werd verdragen door de patiënten en bovendien leek ook het aantal besmette gedeeltes in het brein af te nemen. Dit werd gemeten aan de hand van een ruggenprik.

Foto: Thinkstock