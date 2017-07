Donny Blaze accepteert uitdaging U-niq met ‘Letter to a Legend’

🕔 03.jul 2017

Op een druilerige woensdagavond, 28 juni, stormde het op Facebook, met een keiharde track van de Surinaamse hiphopartiest Donny Blaze richting de Rotterdamse veteraan U-niq tot gevolg.

En eerlijk is eerlijk: of U-niq over deze ‘Letter to a legend’ heen komt, is nog maar zeer de vraag. Eén ding is wél duidelijk: er is een klein klein jongetje heel erg groot geworden.

Wat startte de ruzie? Na het zien van een opname van Sway’s Universe op de Facebookpagina van criticus Anthony Haynes, waarin Emms, Bokoesam en Jack Shirak de Nederlandse hiphopscene goed te kakken zetten, reageert Donny Blaze.

Hij deelt de video op sociale media en zegt dat hij op zulke momenten blij is geen Nederlander te zijn. Dat schoot U-niq in het verkeerde keelgat, een hoop disrespect volgde, met uiteindelijk de uitdaging en het accepteren daarvan als gevolg.

Van de online ‘beef’ hebben we printscreens ontvangen (de comments zijn inmiddels verwijderd door beide artiesten) en de track ‘Letter to a legend’ vind je hier: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1485199791537475&id=154947624562705

Nu is het wachten op het antwoord van de heavyweight uit Rotterdam. Volgens goed hiphopgebruik heeft U-Niq daar maximaal een week voor. Tot die tijd kan ‘Letter to a legend’ van Donny Blaze in elk geval op repeat.(GFC)