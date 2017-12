Dogojo wil Topsportfonds

Vanuit het ministerie van Sport en Jeugdzaken is gekeken naar de financiering van de sport in Suriname. Minister van Sport en Jeugdzaken Joan Dogojo zegt dat er bij verschillende instanties ‘potten’ zijn aangewend voor de sport. Het ministerie wil deze gelden centraliseren door middel van een Topsportfonds. “Op die manier komt er een centraal punt waar sporters een aanvraag kunnen indienen om zo in aanmerking te komen voor financiering”, sprak de minister.

Ook zet het ministerie zich in om de infrastructuur van het sportgebeuren in Suriname beter in te richten. Samen met de atletiekbond en het olympisch comité wil het ministerie zich ten behoeve van de jongeren in 2018 inspannen voor een olympisch park.

Het ministerie van Sport en Jeugdzaken wil met de verschillende sportbonden een hechtere samenwerking om op die manier beter te kunnen onderhandelen met de sporters, dit vanwege het feit dat het met de individuele sporters niet altijd even gemakkelijk is. Het platform daarvoor zal ook worden verstevigd, zegt de minister aan het NII.(GFC)