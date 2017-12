🕔 15.dec 2017

Indonesië is getroffen door een zware aardbeving. Er zouden meerdere slachtoffers zijn gevallen. De overheid waarschuwt voor een mogelijke tsunami.

Het Amerikaanse Geological Survey noteerde een kracht van 6.5 voor de beving die op een diepte van 91 kilometers begon.

Prelim. M6.5 #EQ 0km ESE of Cipatujah, Indonesia https://t.co/6XB0tAysTT Did You Feel It? Tell us: https://t.co/RxvRtux54A pic.twitter.com/twomzy866u

