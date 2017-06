Doden bij Londens inferno

🕔 15.jun 2017

Bij het inferno in Londen zijn minstens zes mensen omgekomen, maar het dodental zal vrijwel zeker stijgen, denkt de Londense politie. Een enorme brand vernietigde in de nacht van dinsdag op woensdag een complete torenflat in het westen van Londen.

Commandant Stuart Cundy van de Metropolitan Police zei dat hij zes dodelijke slachtoffers kon bevestigen, “maar dit aantal zal zeer waarschijnlijk stijgen tijdens wat een complexe bergingsoperatie zal zijn gedurende een aantal dagen.”

Latest statement re fire at #GrenfellTower. Call Casualty Bureau if concerned about a loved one or if they’ve been found safe 0800 0961 233 pic.twitter.com/UvM41bFiuO — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14 juni 2017

.@metpoliceuk have confirmed that at this time 6 people have died in the #GrenfellTower block fire. Our thoughts are with all those affected https://t.co/ZbAqkUGsZP — London Fire Brigade (@LondonFire) 14 juni 2017

Meer dan 50 personen worden nog behandeld in ziekenhuizen. Honderden brandweerlieden vochten om bewoners uit de Grenfell Tower te krijgen.

Ooggetuigen zagen bewoners voor hun ramen zwaaien en schreeuwen.

Volgens diverse onbevestigde berichten zouden bewoners zijn gesprongen uit hun woning die werd verzwolgen door vlammen. Een brandweerman vertelde dat hij zag hoe een vrouw haar baby uit een raam gooide.