DNL schetst somber beeld, maar hoopt op verbetering

Veel sneller dan je het normaal ervaart, zijn we een jaar verder, 2018. De enorme stress vanwege de dagelijkse perikelen van de situatie van “survival mode” waarin wij door onkundig en corruptief beleid zijn beland, laten weinig ruimte over voor de Surinaamse mens om in rust en vrede zelfs van de schaarse kleine, goeie dingen nog te kunnen genieten.

Onder grote delen van het volk is paniek en angst voor onze zeer onzekere toekomst thans zelfs omgeslagen in een overweldigende apathie doordat machthebbers hebben laten merken zich in het geheel niet te storen aan de noodkreten en waarschuwingen van zelfs onpartijdige klokkenluiders, maatschappelijke groepen en anderen en deze ergo nog zelfs afdoen als acties van politieke vijanden.

Onze economie is zwaar ingekrompen, terwijl de voor onze kleine economie gigantische schuldenberg die is gecreëerd, nu zodanig stil is waardoor de totale samenleving in duizelingwekkende vaart in het schijnbaar oneindig diepe ravijn van armoede, werkloosheid, criminaliteit en grote ellende aan het afdonderen is.

En alsof bij de machthebbers elk benul hiervan ontbreekt, is hun houding nog steeds dat van “business as usual”. Dit kenmerkt zich in blijvend aangaan van enorme leningen, regelen van politieke vriendjes en daarmee onder andere vergroten van het ambtelijk waterhoofd dat reeds geruime tijd al op barsten staat.

Voorwaar een weinig bemoedigende perspectief voor onze komende generaties, maar er is gelukkig ook een sprankje hoop. Hoop dat de machthebbers alsnog tot inkeer komen en de door hun ingeslagen weg zullen veranderen. Hoop dat wij Surinamers nu werkelijk van ons land gaan houden en eerst voor ons land kiezen inplaats voor eigen persoonlijk gewin.

Laten wij in 2018 het roer omkeren en het nieuwe jaar het jaar van hoop laten worden. De Nieuwe Leeuw wenst het totale Surinaamse volk het beste toe in 2018.

(GFC)