“Dit moet een grap zijn”: koppel wil via crowdfunding huwelijk financieren, maar dat blijkt brug te ver

🕔 16.sep 2017

Een koppel dat via crowdfunding geld wilde inzamelen voor een droomhuwelijk in Italië, heeft online de wind van voren gekregen. Hannah Louise Miell (29) en Jack Dudley wilden 6.000 pond (6.664 euro) ophalen, maar moesten hun advertentie na vier dagen offline halen omdat ze bedolven werden onder de verontwaardigde reacties.

Het koppel lanceerde zijn oproep op GoFundMe.

Hannah en Jack hadden het Italiaanse Ravello uitgekozen om elkaar het jawoord te geven.

De vrouw – die voor een liefdadigheidsorganisatie voor dieren werkt – vertelde hoe moeilijk ze het had gehad toen haar vriend op zee was als duikbootofficier bij de Royal Navy. En over de “enorme bewondering” die ze voor haar “ongelofelijk onzelfzuchtige” partner had gehad toen hij zich vrijwillig had aangemeld om naar Afghanistan te gaan in 2012.

Depressie

De man bleek haar ook door haar depressie geholpen te hebben. “We hebben het geld niet voor ons droomhuwelijk en daarom hebben we jouw hulp nodig”, klonk het in de post. “Geef alsjeblieft wat je kan, jullie steun betekent heel veel voor ons en zal echt het verschil maken.”

Het duurde niet lang of de eerste verontwaardigde reacties stroomden binnen. “Probeer misschien eens te sparen zoals de rest van de mensheid”, klonk het boos. “Dit is echt walgelijk, er zijn miljoenen mensen die niets hebben.” en “Dit moet een grap zijn? En wat met de miljoenen mensen die gewoon graag hun huur zouden kunnen betalen en hun rekeningen?”

Aanvankelijk nam het koppel het nog goed op en antwoordden het op de honderden commentaren, maar dat verzuurde al snel. “Dit is gewoon een moderne en vernieuwende manier om ons iets te geven voor ons huwelijk”, klonk het bij Hannah. “Iedereen die vindt dat we geen geld mogen vragen aan vreemden, overschrijdt de grens tussen schertsen en pesten. Dit is kwetsend en ongepast.”

Viraal

Volgens de vrouw startte ze de – publieke – pagina voor familie en dichte vrienden. “Op GoFundMe staan nog andere soortgelijke pagina’s. GoFundMe dient trouwens niet alleen voor het goede doel. Het was niet de bedoeling dat onze oproep viraal zou gaan en ik kan begrijpen waarom sommige mensen er niet mee konden lachen als ze hem in die context zagen.”

Uiteindelijk werd de advertentie – die 7.000 keer werd gedeeld – gisteren offline gehaald omdat het maar bleef komen. Uiteindelijk haalde het koppel amper 61 euro op.(HLN.be)