“Dit kan toch niet gezond zijn?” Fitnessmodel is 8 maanden zwanger, maar heeft nog steeds geen buikje

🕔 20.sep 2017

Nog maar enkele weken te gaan vooraleer deze fitnessfanate bevalt, maar van een buikje is amper sprake. Sterker nog: Sarah Stage blijft druk in de weer met allerlei oefeningen om haar lichaam strak te houden, schrijft HLN.be.

Vijf dagen geleden plaatste ze nog een filmpje op haar Instagramprofiel waarin te zien is hoe ze sport met (lichte) gewichten. “En als wij nog maar naar een stuk vlees durven kijken, vliegen de kilo’s eraan. Hoe kan dit in godsnaam?”, vragen mensen zich collectief af.

Het 33-jarige lingeriemodel is hier twee maanden geleden ook de revue gepasseerd. Toen al klonk er kritiek omdat haar lijntje veel te slank was voor een zwangerschap. “Dat kan toch niet gezond zijn?”, luidde de commentaar. Sommigen vermoedden toen zelfs dat Sarah een draagmoeder ingeschakeld had.

“Jullie verdienen een prijs voor de belachelijkste opmerking”, reageerde een misnoegde Sarah. “Dat zoiets mogelijk is, heb ik namelijk zelf al bewezen. Twee jaar geleden ben ik bevallen van een baby die bijna vier kilo woog. En ja, toen zag je ook amper wat aan mijn buik.”

De donkerharige schoonheid heeft op Instagram maar liefst 2,3 miljoen volgers verzameld, geen wonder dus dat er hier en daar eens een kritische noot tussen sluipt. Gelukkig reageert de overgrote meerderheid wél positief.

“Mijn fitnessschema is uiteraard een beetje afgezwakt, maar toch merk ik dat ik nu meer energie heb dan bij mijn vorige zwangerschap. Het is absoluut niet mijn bedoeling om mijn levensstijl aan iemand op te dringen. Ik vertel alleen waar ik me goed bij voel.”

“De dokter heeft in mijn geval trouwens het licht op groen gezet om verder te sporten. Als je zelf ook zwanger bent, moet je eerst laten checken of je dat ook zo maar kan doen. Want het is bij iedereen anders.”

Voor Sarah en haar partner Kris Jason wordt het hun tweede zoontje. De geboorte van James was in 2015 ook al met de nodige storm gepaard gegaan: tot in de tv-studio toe moest de vrouw toen haar aanpak verdedigen. “Ze vinden dus dat mijn ‘fitnessobsessie’ mijn baby in gevaar brengt. Hoe durf je zoiets ook maar zeggen tegen een zwangere vrouw? Dat is echt onbeleefd. Mijn baby is gezond en we zijn gelukkig samen”, klonk het toen.(HLN.be)