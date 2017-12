Dit kan je doen om de kwaliteit van je sperma te verhogen

Een gezonde man produceert per zaadlozing drie tot vijf milliliter sperma. Soms kan het tijdelijk of langere tijd minder zijn. Hieronder enkele tips voor mannen om hun sperma gezond te houden:

– als je rookt, zal je meteen daarmee moeten stoppen. Rokende mannen produceren namelijk minder sperma.

– Wees ook matig met alcohol, omdat een teveel aan alcohol in het bloed de vruchtbaarheid aantast.

– Sport met mate. Overmatig sporten kan een verlaging van het testosteron tot gevolg hebben en het aantal zaadcellen doen afnemen.

– Eet gezond. Zorg voor voldoende vitamine C, vitamine E, zink en seleen in je voeding. Deze zitten in groenten, fruit, volkoren granen, noten, peulvruchten en zaden.

– Pas op met overgewicht. Met name te veel buikvet kan bij sommige mannen gepaard gaan met een verlaging van het testosteron en de zaadproductie. Overgewicht is ook van invloed op de beweeglijkheid van de zaadcellen.

– Draag geen strak ondergoed. Een te hoge temperatuur van de balzak is slecht voor de zaadkwaliteit. Dat geldt ook voor langdurig saunabezoek.