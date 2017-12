“Diplomaten Instituut zal er een zijn met een Surinaamse identiteit”

🕔 20.dec 2017

Suriname beschikt tegenwoordig over een eigen Diplomaten Instituut. In het gebouw voor Institute for Graduate Studies and Reasearch (IGSR), heeft dinsdag de proclamatie van het Suriname Diplomaten Instituut (SDI), plaatsgevonden.

Minister Yldiz Pollack- Beighle van Buitenlandse Zaken (BuZa), die ook aanwezig was tijdens de proclamatie, gaf aan dat zo een instituut zal moeten waken over de kwaliteit waarmee wij ons diplomatieke instituut uitvoeren.

De minister deelde verder mee dat er veel gedachten zijn geuit inzake het feit dat Suriname in de afgelopen periode met heel veel bevriende naties reeds haar diplomatieke diensten heeft kunnen bewerkstelligen.

Volgens de bewindsvrouw hebben trainingen die in het verleden zijn verzorgd door, of vielen onder het beheer van haar voorgangers, een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze diplomatie.

Gelet op de dringende nationale ontwikkelingsbehoeften en met inachtneming van de ingrijpende gebeurtenissen in zowel onze regio als in de wereld, kan Suriname met haar onafhankelijkheid van 42 jaren niet meer op incidentele basis, diplomatieke en noodzakelijke vaardigheden aandragen voor diplomaten en of andere behoeftigen.

“Wij moeten nu in deze noodzaak voorzien van een blijvend karakter en moeten dus structureel gaan opleiden en continu blijven opleiden en bijschaven van onze diplomaten”, sprak de minister.(GFC)