Dierenwiet blijkt heilzaam voor honden

Nu steeds meer Amerikaanse staten het gebruik van cannabis toestaan, groeit een nieuwe niche: dierenwiet. Steeds meer hondeneigenaren zeggen dat de drug hun dieren rustiger maakt en chronische pijn verlicht.

Het kruid moet natuurlijk wel toegediend worden in een dosis die niet gevaarlijk is voor het dier, want wat geschikt is voor een mens kan gevaarlijk zijn voor dieren.

Baasjes moeten wel letten op de bijwerkingen – het dier kan er slaperig en dorstig van worden.

Voor het overige zijn hondenbezitters laaiend enthousiast; hun chronisch zieke dieren zijn weer levenslustig en hebben veel minder last van ouderdomsklachten.