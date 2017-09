“Dienstreizen minister Hoefdraad niet op staatskosten”

🕔 19.sep 2017

De dienstreizen die minister Gilmore Hoefdraad van Financiën onderneemt, gebeuren helemaal niet op staatskosten. Vanuit het buitenland verklaart de bewindsman aan het Nationaal Informatie Instituut (NII), dat hij slechts op uitnodiging en indien de kosten voor de reis door de diverse bevriende instituten worden bekostigd, het land verlaat.

Minister Hoefdraad gaat hiermee in op beweringen van het assembleelid Gregory Rusland. In een plaatselijk dagblad zou de parlementariër verklaard hebben ontstemd te zijn over het aanhoudend reisgedrag van de bewindsman. In het dagblad zei het assembleelid dat het hem opvalt dat in deze periode van crisis veel bewindslieden op staatskosten reizen.

De heer Rusland heeft intussen in een reactie aan de minister aangegeven een algemene opmerking te hebben gemaakt als reactie op de vraag van het dagblad en niet specifiek namen van ministers te hebben genoemd. Recentelijk was de minister in Azerbeidjan om met collega’s van Ecologie en Natuurlijke Hulpbronnen en van Landbouw te praten.

De bewindsman heeft over zijn bezoek verder aan het land aangegeven dat zowel Suriname als Azerbeidjan het economisch moeilijk hebben als gevolg van de daling van olieprijzen. Door de economische terugval hebben de landen stappen ondernomen om minder afhankelijk te zijn van een mono-disciplinaire economie.

De initiatieven die Azerbeidjan heeft genomen om de economie te diversifieren vindt minister Hoefdraad interessant voor Suriname.(GFC)