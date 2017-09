Dief op jaardag aangehouden met gestolen zoutvlees

🕔 20.sep 2017

De 44-jarige Cedric H. is op zijn jaardag, woensdag 13 september aangehouden door de politie van het ressort Zanderij. Een winkelier schakelde de politie in nadat hij via camerabeelden had opgemerkt dat Cedric levensmiddelen uit de winkel had weggenomen en in zijn broekzakken had weggestopt, schrijft de politie.

De winkelier heeft al geruime tijd last van boeven die goederen van de schappen wegnemen. Bij het bekijken van de camerabeelden bleek dat enkelen van hen, onder wie Cedric, op de drukte in de winkel wachtten om hun slag te slaan.

Cedric deed op 13 september wederom de winkel aan en wachtte een druk moment af.

Voordat de winkeleigenaar het door had, liep de dief weg. Hij ging snel zijn camerabeelden na en merkte op dat de verdachte goederen had weggedaan in zijn kleding.

De ingeschakelde politie hield Cedric voor de winkel staande. Zes pakken zoutvlees ter waarde van SRD 200 waren in zijn broekzakken.

Cedric werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is Cedric ingesloten.(GFC)