“Diabetes kán teruggedraaid worden”

🕔 26.sep 2017

Type 2 diabetes is niet onomkeerbaar. Dat beweert professor Mike Lean van de universiteit van Glasgow. Maar je moet er wel wat voor over hebben: minstens 12 kilo afvallen, en vooral dat nieuwe gewicht ook kunnen aanhouden.

Meestal wordt type 2 diabetes pas ontdekt als het te laat is, omdat de ziekte een sluimerend en progressief verloop kent. Dat soort diabetes treft ongeveer 5 à 10 procent van de bevolking en kan leiden tot hartfalen, zenuwschade, nierziektes en blindheid. Patiënten maken niet genoeg insuline aan en krijgen in de meeste gevallen medicatie om de bloedsuikerwaarden daarmee onder controle te houden. Maar dat komt neer op het bestrijden van de symptomen en niet van de oorzaak, zegt voedingsprof Mike Lean in The Guardian.

“Zowat iedereen met type 2 diabetes zit 12 tot 19 kg boven zijn of haar ideale gewicht”, argumenteert hij. “Het tragische is dat we dat al ongeveer honderd jaar weten, terwijl alle bestaande behandelingen de bloedsuiker reduceren. Dat is het gevolg, maar wat aan de basis ligt, is het gewicht.”

Niet hervallen

Volgens Lean kan de suikerziekte wel degelijk teruggedrongen worden. De pancreas kan opnieuw insuline aanmaken. Dat is het hormoon dat de glucosewaarden in het bloed regelt. En ook de lever is in staat zich te herstellen als reservoir van het lichaam voor glucose en te stoppen met het wegpompen van ongewenste suiker. Lean beweert zelfs dat heel wat patiënten uiteindelijk zelfs hun pillen zullen mogen weggooien. Maar: dan moeten ze wel eerst ongeveer 10 procent van hun lichaamsgewicht kwijtspelen – blijvend. Op dit moment slagen maar heel weinig patiënten daarin.

Voor de professor is de makkelijkste manier om je risico op type 2 diabetes te bepalen de omvang van je buik te checken. Mannen met een omtrek van meer dan 91 cm en vrouwen met een van meer dan 81 cm zitten in de gevarenzone. Als preventie werd eerder al zware fysieke training aangeraden. Maar Lean zegt: “Je kan diabetes er niet aflopen”.

Meestal meer dan 12 kg verliezen, en vooral die kilo’s niet meer laten terugkomen, dát is de boodschap die Lean in zijn paper na onderzoek meegeeft. Niet alleen kan je zo van je diabetes en de mogelijke gevolgen ervan afgeraken, beweert hij, maar bovendien ook van een te hoge bloeddruk.(HLN.be)