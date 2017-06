Deze vrouw is 42 (!), nu verklapt ze al haar schoonheidsgeheimen

🕔 21.jun 2017

Een jonge studente, lijkt ze op het eerste zicht. Maar in werkelijkheid is Lure Hsu al 42 jaar oud. Geen wonder dat ze door haar fans ‘de godin van de eeuwige jeugd’ genoemd wordt. Haar geheim voor zo’n stralend voorkomen? “Veel water drinken en groenten eten”, klinkt het.

De Taiwanese binnenhuisarchitecte heeft haar populariteit in feite te danken aan haar jongere zus Sharon (35). Zij verdient haar brood als actrice en kan met andere woorden op een trouwe supportersschare rekenen.

Toen ze op Facebook een foto van Lure zette naar aanleiding van haar veertigste verjaardag was het hek van de dam. “Ze lijkt wel een tiener, met dat rimpelvrij gezicht en die meisjesachtige stijl”, klonk het zelfs. Intussen is Lure zelf uitgegroeid tot een icoon, met respectievelijk 230.000 en 340.000 volgers op Instagram en Weibo (het Chinese equivalent van Twitter; nvdr).

“Blijf gehydrateerd”, luidt een van haar voornaamste tips. “Ik drink elke dag veel water en vermijd suikerdrankjes, zoals Cola. Mijn enige uitsmijter is een kop zwarte koffie, die heb ik elke ochtend nodig. Ik volg soms ook een vegetarisch dieet, van paksoi ben ik helemaal weg. Dipsausjes laat ik daarentegen links liggen. Ik neem dagelijks ook voedingssupplementen -zoals vitamine C-tabletten en collageen- om de huid glanzend te houden.”

Lure geeft vrouwen tot slot nog de raad om hun huid elke dag te bevochtigen. “Als je huid genoeg water heeft, hoef je je geen zorgen te maken over rimpels.” In de zomer is zonnecrème een onmisbaar hebbeding. “Je huid wordt bruiner, maar ook droog. Dat moet vermeden worden.”(HLN.be)