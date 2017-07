Deze vrouw doorstaat helse pijnen tijdens weeën. Haar zus kan lach niet bedwingen

🕔 07.jul 2017

De Amerikaanse Kimberly Ramires had haar grote zus Kat mee naar het ziekenhuis genomen om de geboorte van haar eerste zoontje afgelopen zondag vast te leggen. Maar dat deed ze waarschijnlijk niet zoals de mama in spe had verwacht of gewenst. “Sadistisch”, zo omschrijven heel wat surfers de selfie die Kat nam en nu de wereld rondgaat. Dat schrijft HLN.be vandaag.

Kat Armendariz is acht jaar ouder dan haar kleine zusje. Ze vereeuwigde het moment voor de eigenlijke geboorte door een selfie van zichzelf te nemen met haar zus op de achtergrond. Het contrast tussen de twee kan niet groter zijn: Kimberly kronkelt van de pijn, terwijl Kat zich duidelijk verkneukelt.

Maar de oudere zus legt uit dat ze geen sadiste is: “Ik heb vijf kinderen op de wereld gezet. Deze selfie heb ik genomen omdat het eindelijk aan haar is, ik heb mijn deel van de pijn al gehad. Mijn laatste bevalling was pas vier maanden geleden, ik herinner het mij dus nog heel goed. Maar nu ben ik gesteriliseerd, dus nooit meer.”

De foto ging al snel viraal op de sociaalnetwerksite Imgur, hij werd al meer dan 500.000 keer bekeken en had gisteren al meer dan 1.000 reacties verzameld. Heel wat mensen vinden de foto van weinig empathie getuigen. Maar Kimberly zag er zelf wel de humor van in. “Bij de eerste weeën voelde ze niet zoveel pijn, dus vond mijn zus het grappig dat ik haar waarschuwde voor wat nog zou komen. Net op het moment dat ze zei dat ze het niet meer aankon, heb ik de foto genomen”, legt Kat nog uit.(HLN.be0