Deze technologie kan op basis van 1 foto uw seksuele voorkeur raden. En dat brengt bedenkingen met zich mee

🕔 10.sep 2017

Nieuwe AI-technologie kan op basis van een foto (vrij) accuraat de seksuele voorkeur van iemand bepalen. Dat schrijft The Guardian. Hoewel het de wetenschap fascineert of er nu biologische indicatoren zijn voor homoseksualiteit – en er dus bewijs is dat het aangeboren is, brengt de technologie ook enkele ernstig verontrustende bedenkingen met zich mee.

Onderzoekers van de universiteit van Stanford ontwikkelden een computeralgoritme, dat bij 81 procent van mannenfoto’s correct kon aangeven of ze homo waren of niet. Bij vrouwen had de computer het in 74 procent van de gevallen bij het juiste eind. De technologie scoort opmerkelijk beter dan echte mensen, die bij 61 procent van de mannenfoto’s de seksuele voorkeur juist kan aangeven. Bij vrouwen daalt dat percentage naar 54 procent.

De wetenschappers analyseerden 35.000 publieke foto’s, die ze plukten van een Amerikaanse datingsite waar de betrokken personen ook steeds hun seksuele voorkeur hadden aangegeven. Ze gebruikten daarbij “deep neural networks”, een gesofisticeerd wiskundig systeem dat bij het analyseren van een grote hoeveelheid data en beelden verbanden legt.

Gelaatskenmerken

Deze cijfers doen vermoeden dat in ons gelaat meer karakteristieken verborgen zitten die wat over onze seksuele voorkeur iets zeggen, dan eerst werd gedacht

De bevindingen zijn opmerkelijk. Het systeem concludeerde dat homoseksuele mannen en vrouwen vaker gender-atypische kenmerken, expressies en verzorgingsstijlen in het gelaat hebben. Het komt er dus een beetje op neer dat homoseksuele mannen vaak vrouwelijke gezichtskenmerken zouden hebben. Hetzelfde geldt voor vrouwen die op hetzelfde geslacht vallen: zij zouden vaker mannelijke gezichtskenmerken hebben.

Bovendien kon de technologie enkele specifieke trends destilleren. Zo zouden homomannen vaak smallere kaken, langere neuzen en hogere voorhoofden hebben dan heteromannen. Lesbische vrouwen zouden doorgaans dan weer grotere kaken en kleinere voorhoofden hebben in vergelijk met heterovrouwen.

Veranderlijk

De slaagkans van het computeralgoritme steeg bovendien van 81 naar 91 procent bij mannen, als de computer vijf beelden ter analyse kreeg. Bij vrouwenfoto’s steeg het van 74 naar 83 procent.

Sterker nog: de paper suggereert dat de bevindingen een “sterke ondersteuning” zijn voor de theorie dat mensen als homoseksueel geboren worden, en dat homoseksualiteit geen keuze is. Verder concluderen de onderzoekers dat een vrouwengezicht vaak minder uitsluitsel geeft, omdat de seksualiteit van vrouwen meer veranderlijk zou zijn.

Vervolging

Er is nog een andere, meer verontrustende bedenking te maken bij de technologie, zo schrijft The Guardian. Het internet bulkt van persoonlijke foto’s, net als de databases van overheden. De nieuwe technologie zou het in de toekomst misschien mogelijk maken om de seksuele voorkeur van mensen tegen hun wil in te bepalen. Dat zou niet alleen problemen kunnen geven op persoonlijk vlak – denk aan tieners die elkaar aan de schandpaal nagelen op basis van het systeem. Ook regeringen van landen waar homoseksualiteit verboden is, zouden de technologie kunnen misbruiken om holebi’s op te sporen en te vervolgen.

Toch opperen de onderzoekers dat er al onderzoek gedaan is naar dergelijke technologie, en maar goed ook. Want door een stap voor te blijven, kunnen overheden strikte beperkingen en regels instellen om ieders privacy veilig te stellen.

Nick Rule, een professor van de universiteit van Toronto die ook al onderzoek deed naar de wetenschap achter de ‘gaydar’, beaamt: “Het is zeker verontrustend. Zoals bij eender welke nieuwe technologie geldt: als het in de verkeerde handen terechtkomt, kan het voor slechte doelen gebruikt worden.”

“Maar wat de ontwikkelaars van deze technologie ook gedaan hebben, is duidelijk maken dat dergelijke technologie grote gevolgen kan hebben… Nu weten we dat we bescherming nodig hebben”, besluit Rule.(HLN.be)