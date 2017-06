Deze drie jongedames ontdekken per toeval dat ze elkaars lief delen, hun reactie is meesterlijk

🕔 18.jun 2017

Maak kennis met Jesse (23), Justinne (23) en Charissa (25): tien dagen geleden kenden ze elkaar nog niet, intussen hebben ze ontdekt dat ze alle drie… hetzelfde lief delen. Het bedrog kwam aan het licht nadat hun gemeenschappelijke vlam per ongeluk iets geschreven had in een Snapchatgroep.

Nathan dacht dat zijn bericht naar elk meisje individueel gestuurd zou worden, maar dat pakte dus even anders uit. Intussen zijn de dames hartsvriendinnen geworden en maken ze plannen om eens in levenden lijve af te spreken.

In totaal bleek de casanova met zeven meiden tegelijk aan te pappen. En allemaal dachten ze dat hij enkel oog had voor hén. Tot twee simpele woorden hem de das omdeden. “Hey schoonheid”, schreef hij vorige week vrijdag.

“Je beseft toch dat je dat niet enkel naar mij gestuurd hebt? Hallo, dames”, antwoordde een zekere Stefanie. En toen muisde Nathan er als een dief in de nacht vanonder.

Charissa had de bedrieger drie jaar geleden leren kennen via Tinder. “Hoe idioot van hem om alle meisjes tegelijk iets te proberen sturen”, klinkt het bij Buzzfeed. Ze veranderde de groepsnaam van de chat in ‘De knappe meisjes van Nathan’ en er ontstond een heuse vriendschapsband tussen de dames onderling. “Toen hij weg was, gingen de tongen aan het rollen. Bleek dat hij naar elke meid dezelfde foto’s van zijn penis gestuurd had.”

“Ik had er geen flauw idee van dat we met zoveel waren”, voegt Jesse toe. “Hij gaf me het gevoel alsof ik de enige was.” De vrouw is een van de weinigen die Nathan niet via internet leren kennen had. Ze hadden op dezelfde school gezeten en begonnen nadien ook met elkaar af te spreken. “Enkele jaren geleden waren we echt close, maar plots liet hij niets meer van zich horen. Sinds enkele maanden hadden we de draad weer opgepikt.”

Dat stiekeme gedoe blijkt trouwens een rode draad in al zijn relaties: plots verdween hij van de radar, om dan een hele tijd later zonder al te veel uitleg weer in hun leven op te duiken. “We hadden elkaar maanden niet meer gesproken en dan was er plots weer een bericht. Hij bleef maar zeggen dat hij eens naar Miami zou rijden om me te ontmoeten”, aldus Charissa.

Sommigen hadden hem dan ook nog nooit in levende lijve gezien. “Ik had hem ook drie jaar geleden op Tinder leren kennen. Na het flirterige begin klonk hij toch serieus. Hij zei dat hij zijn profiel op Tinder verwijderd had. Hij trachtte mij te overtuigen dat zijn interesse in mij oprecht was en wilde ook alles doen om dat te bewijzen. ‘Vlieg naar New York, dan kan je bij mij overnachten’, klonk het.”

Met Justinne vond de Tindermatch in 2015 plaats. Ze spraken af en begonnen een serieuze relatie. “Hij was het perfecte vriendje”, klinkt het uit haar mond. “Hij heeft heel wat romantische dingen voor mij gedaan. En ook mij nodigde hij op een gegeven moment in New York uit. Maar anderzijds heeft hij ook al eens drie dagen op rij geen teken van leven meer gegeven. Ik was doodongerust. Ik belde en sms’te, maar kreeg nooit antwoord.”

Nathan heeft al zijn ‘veroveringen’ intussen geblokkeerd op sociale media. Maar dat kan de dames niets schelen: de vriendschap die ze intussen met elkaar opgebouwd hebben, is hen veel dierbaarder. “We hebben er eens goed mee gelachen. De les die ik uit dit hele avontuur trek, is dat iemand niet meer te vertrouwen is van zodra hij je hart al eens gebroken heeft”, aldus Justinne.

“Ik heb hier enkele geweldige vriendinnen aan overgehouden”, blikt ook Jesse lachend terug. De snapchatgroep bestaat nog steeds en de meisjes smeden zelfs plannen om met elkaar af te spreken in Jacksonville. “Ook al heb ik ze nog niet in het echt ontmoet, voor mij zijn dit echte vriendinnen geworden”, besluit Justinne. “We trekken elkaar omhoog en blijven positief. Hij is het niet waard om voor te vechten.”

Buzzfeed kreeg tot slot Nathan even telefonisch te pakken: hij wist naar eigen zeggen niet wie Charissa was en hing op toen hij de andere namen hoorde.(HLN.be)