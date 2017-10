Deskundigen buigen zich over vraagstuk ouderenzorg

KennisKring houdt dinsdag een lezing over onze Ouderzorg met als gastsprekers Ernesto Jabini, directeur huize Ashiana en Sekhar Bissessur, advocaat tevens voorzitter van NEHOB Nederland.

Zoals bekend zijn alle bejaardentehuizen propvol en is er geen plaats voor nieuwe aanmeldingen. Wekelijks vinden er voet/been amputaties plaats vooral bij diabetici. Hierdoor wordt het voor gezinnen met werkende kinderen heel moeilijk aan hun deskundig ouderzorg plicht te voldoen.

Ouderenzorg in huis is een discipline apart en zijn de kinderen vaak niet geschoold hoe om te gaan met ouderen, hoe dementie tijdig te ontdekken en hoe daarop in te spelen. Ook attributen als loopstokken, loopstoelen, rolatoren, rolstoelen zijn erg duur en onbetaalbaar voor ouderen en kinderen met een laag inkomen, vooral in deze tijd.

Enkele organisaties sturen uit Nederland tweedehandse spullen die niet voldoende beantwoorden aan de enorme behoefte. Naast het feit dat de bejaarden tehuizen vol zijn, zijn ze ook voor velen onbetaalbaar. Bedragen die men maandelijks betaalt, variëren tussen de 300 en 900 euro die ook met steun van kinderen uit m.n. Nederland worden betaald.

Onze staatsbejaardentehuis Ashiana dat goedkoper is, is ook vol. Daar heeft men nog een inhuis ziekenboeg. Suriname is aan zet en moet nadenken hoe zij deze zorg in de toekomst wil geven.

Deskundigen gaan dinsdagavond bij Kenniskring hun kennis en ervaring op dit gebied delen zowel in Suriname als Nederland. Daarna zal met het publiek in discussie worden gegaan over mogelijke aanpak en verbetering voor onze tientallen duizenden respectabele oudjes in onze samenleving.(GFC)