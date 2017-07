Designertepels zijn de nieuwe hype in plastische chirurgie

🕔 03.jul 2017

Een spuitje in je lippen, een rimpelloze huid of een net iets frissere blik: plastische chirurgie is plots overal. En het lijkt alsof zo’n prikje meteen ook normaal geworden is. En in tegenstelling tot wat je zou denken is het niet die vervelende denkrimpel die vaak wordt weggespoten, maar vragen klanten vooral naar een tepelcorrectie, schrijft HLN.be.

Logisch, zou je denken. Na een borstamputatie is een tepelcorrectie immers een normale stap. Maar dat is niet het clienteel waarbij de ingreep zo populair is, verklapt een plastisch chirurg uit New York aan de Britse krant Daily Mail. De afgelopen zes maanden is de vraag naar tepelcorrecties maar liefst drie keer zo groot geworden, en het zijn vooral mensen die graag tepels willen als één of andere celebrity.

“Tepelcorrecties zijn momenteel ontzettend in”, aldus dokter Norman Rowe. En dat heeft volgens hem ook veel te maken met het zomerse weer. Al zitten celebrities er ook voor iets tussen, zeker nu licht doorschijnende kledij weer helemaal in de mode is. “Mensen letten tegenwoordig op de kleinste details. Een borstvergroting alleen is niet voldoende, zelfs de allerkleinste details moeten perfect zijn. En ja, dat is vandaag de dag ook allemaal mogelijk.”

Bovendien is de ene tepel de andere niet. Net zoals bij de kapper komen patiënten met voorbeeldplaatjes van celebritytepels die ze zelf ook wel zouden willen. “De meesten willen vooral lichtere, kleinere of meer symmetrische tepels,” aldus de plastisch chirurg. “Anderen willen dan weer net meer uitgesproken tepels die zichtbaarder zijn onder hun kledij.”(HLN.be)