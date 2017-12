‘December is een maand waarin we denken dat alles moet’

🕔 10.dec 2017

Decemberstress is een serieus fenomeen, zeggen verschillende experts. “Aan het einde van het jaar zijn er veel feestdagen dicht op elkaar geplakt, los van alle verjaardagen die er ook nog tussendoor kunnen komen”, zegt orthopedagoog Simone Spanjaard in gesprek met NU.nl.

Bovendien is de werkmaand door de feestdagen relatief kort, en zijn er ook op dat vlak veel verplichtingen, vult psycholoog en (loopbaan)coach René van der Wilk aan. Dat leidt tot spanningen, die volgens de deskundigen vooral ontstaan omdat mensen denken dat anderen hoge verwachtingen van ze hebben.

“We verwachten veel van de decembermaand”, stelt psycholoog Annegine van den Berg. “Deze verwachtingen worden vooral door onze omgeving en door de media geschapen.” Volgens haar hoef je maar de televisie aan te zetten of je ziet hoe een perfect kerstfeest eruit zou moeten zien. “Maar ook in je sociale omgeving of bij de kapper wordt constant gevraagd of je nog iets speciaals gaat doen tijdens de feestdagen.”

“We verwachten een heerlijk kerstdiner waarbij we er allemaal piekfijn uitzien en dat onze familie tijd met ons doorbrengt. Veel mensen krijgen vooral door hun familie verplichtingen opgelegd waardoor het een stressvolle periode kan zijn. Ouders verwachten vaak van hun kinderen dat ze er met Kerst wel zullen zijn, terwijl zij bijvoorbeeld ver weg wonen en ook nog bij de schoonfamilie langs moeten gaan.”

En dan is er ook nog de drukke baan die in december veel aandacht vraagt. Eindejaarsrapporten en financiële overzichten doen de decemberstress verder toenemen. “Mensen weten vaak al lang dat ze een bepaalde taak voor het einde van het jaar af moeten hebben, maar zijn er goed in om dingen altijd tot het laatste moment uit te stellen”, aldus Van der Wilk. “Als er dan onverwacht taken van bijvoorbeeld een zieke collega bijkomen ontstaat de stress.”(NU.nl)