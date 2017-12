De waarheid over zout

🕔 03.dec 2017

Uit onderzoek blijkt dat volwassen mannen gemiddeld maar liefst 9,9 gram zout per dag eten en vrouwen 7,5 gram. Toch kan een lichaam ook niet zonder zout. Zout is namelijk nodig voor verschillende processen in het lichaam. Bijvoorbeeld voor het regelen van het vocht, het prikkelen van de zenuwen en het samentrekken van spieren. Je hebt dus een minimale hoeveelheid zout per dag nodig.

Maar te veel zout is niet gezond, ongezond zelfs. Door dagelijks een te grote hoeveelheid zout te nuttigen, kun je een hoge bloeddruk krijgen en wordt de kans op hart- en vaatziekten vergroot. Te veel zout kan ook leiden tot nieraandoeningen, omdat het de nieren belast. Daardoor kunnen ze beschadigen. Wie nierproblemen heeft, kan het beste overleggen met een arts over een natriumbeperkt dieet.

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat te zout eten de kans op maagkanker verhoogt. Ook daarom is het van belang niet te grote hoeveelheden zout te nuttigen. Verder kan het eten van te veel zout lijden tot botontkalking. Eet je te veel zout, dan plas je het te veel aan natrium samen met het mineraal calcium uit. Calcium is nodig voor de opbouw en het onderhoud van je botten en gebit. Zolang je voldoende calcium met de voeding binnenkrijgt, is het geen probleem voor botten en gebit, maar wel als je dit niet voldoende eet. Calcium zit vooral in zuivelproducten.

Brood = een kwart

Ook als je zoutloos kookt, krijg je waarschijnlijk toch nog te veel zout binnen. Drie kwart van het zout dat je dagelijks binnenkrijgt, komt van bewerkte producten zoals brood, kaas, vleeswaren, soepen en snacks. Wist je trouwens dat ruim een kwart van het zout dat je per dag binnenkrijgt afkomstig is uit brood? In één snee brood zit gemiddeld 0,44 gram zout.

Wil je gaan letten op je zoutconsumptie? Op de meeste etiketten staat natrium. Nu denken veel mensen dat natrium en zout hetzelfde zijn, maar dat is niet zo. Zout bestaat uit twee delen: natrium en chloride. Samen bepalen ze het gewicht van zout. Zout is 2,5 keer zo zwaar als natrium. 1 gram natrium komt overeen met 2,5 gram zout. Als je op een etiket een natriumgehalte tegenkomt, moet je dit dus met 2,5 vermenigvuldigen om de juiste hoeveelheid zout te berekenen.

Kant-en-klare pizza

Stel dus dat je een kant-en-klare pizza koopt van 500 gram en op het etiket staat dat er 0,5 gram natrium per 100 gram in de pizza zit, dan zit er in de hele pizza 2,5 gram natrium. In totaal zit er in je pizza dus al 6,25 gram zout. En dat terwijl de dagelijks aanbevolen hoeveelheid zout voor volwassenen niet meer dan 6 gram zout per dag is. Om niet te veel zout binnen te krijgen, mag je dus de rest van de dag niks anders meer eten.(gezondheidsnet.nl)