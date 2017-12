De Vries gehuldigd voor bijzondere verdiensten

Kunstenaar Erwin De Vries is door de overheid gehuldigd voor zijn bijzondere verdiensten in de nationale en internationale kunstwereld. Donderdagavond hebben vertegenwoordigers van de regering, De Vries in aanwezigheid van familie en vrienden het zelfportret onthuld bij ’t Vat.

Eerder schonk de topkunstenaar in verband met zijn 88ste verjaardag dit portret aan de Staat maar de overheid heeft gemeend dit beeld te plaatsen op de plek waar De Vries graag vertoeft om vrienden en familie te ontmoeten.

Namens president Desire Bouterse zei vice president Ashwin Adhin dat de kunstenaar van geen ophouden weet. Het talent van deze geweldige kunstenaar werd ontdekt door Wim Bosverschuur die hem motiveerde dit verder te ontwikkelen. In zijn carrière is duidelijk gebleken dat De Vries een topper was getuige het feit dat zijn kunstwerken nationaal en internationaal bewonderd konden worden. De kunstenaar heeft meegedaan aan groepexposities met beroemdheden als Pablo Picasso. Eén van zijn grote creaties is het nationaal monument in Nederland over het slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam dat in 2002 werd onthuld, memoreerde de vp.

Volgens de bewindsman is De Vries een doorzetter en een voorbeeldfiguur en heeft bijgedragen aan verheffing van het Surinaams cultuur imago en de instandhouding van onze rijke materiële en culturele historisch erfgoed. Namens de regering en samenleving feliciteerde vice president Adhin de kunstenaar met zijn verjaardag.

Minister Edgar Dikan van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ad – interim sprak namens de regering zijn erkentelijkheid uit dat De Vries gemeend heeft een zelfportret aan de Staat te schenken. Het ministerie heeft volgens de bewindsman de grondwettelijke plicht elke Surinamer in de gelegenheid te stellen zijn of haar talenten vrijelijk te ontwikkelen.

De kunstenaar heeft de afgelopen jaren bewezen werken van wereldniveau te produceren, stelde minister Dikan die De Vries als voorbeeld stelde voor de kunst en cultuur sector en vooral voor de jeugd en opkomende talenten.

De Vries is de regering dankbaar dat hij de nodige waardering heeft ontvangen. Hij liet weten op het ogenblik bezig te zijn met twee beeldwerken. Hij sprak de hoop uit een goed voorbeeld te zijn voor de jeugd en dat ze in de toekomst ook op het hoogste niveau hun kunstwerken kunnen presenteren.(GFC)