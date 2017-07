“De Nieuwe Haven is een keizerrijk voor enkelen”

Computersystemen en software programma’s worden onklaar gemaakt, de schuldigen gaan vrijuit, de haven is een keizerrijk van enkelen die zich niet storen aan god noch gebod waar invloedrijke importeurs niet aangeraakt mogen worden, schrijft de KennisKring.

Recent is melding gemaakt van een frommel lading alcohol waarna er niks meer wordt vernomen waarvan wederom vermoed wordt dat het met een sissertje is afgedaan.

Ons belastingstelsel is sinds onze onafhankelijkheid een discussiepunt en hebben vele en dure consultants ernaar gekeken hoe rechtvaardig het wel of niet is en of het ons ondernemerschap wel of niet stimuleert in vergelijking met andere landen.

KennisKring organiseert in dit kader dinsdag een lezing met als thema: Ons belastingstelsel.

Er is een belasting dat de Koningin der belastingen wordt genoemd. En de regering wil deze belasting ook in Suriname introduceren. Een nieuwe belastingwet invoeren, vraagt wel om een rechtvaardiging, meent de organisatie van de lezing.

“Kan de regering de Koningin der belastingen ook in Suriname invoeren? Kan de economie deze nieuwe belastingwet dragen? Welke economische effecten kunnen ontstaan. Zijn deze positief of negatief. Kortom, een belastingwet kan relatief eenvoudig door de regering worden bekrachtigd, de vraag is of onze economie dit kan (ver-)dragen”. Deze en andere vragen zullen aan bod komen tijdens de lezing.

Gastspreker is Anand Biharie die statistieken bijhoudt en regelmatig analyses maakt van onze economie en hoe wij er beter bij kunnen varen als land.

De afgelopen weken heeft het ministerie van Financiën een oude maatregel op de nieuwe haven doen herinvoeren namelijk dat alle containers ‘gestript’ moeten worden. Dit omdat bekend is dat er bij de import/export wordt gesjoemeld met documenten, prijzen, onjuiste aantallen en omschrijvingen.

Dit veroorzaakt een enorme stagnatie bij de inklaring van goederen vooral voor de bonafide importeurs. Ook heeft de invoering van de SGS-controle niet lang stand gehouden en kwamen bedrijfsleven organisaties in het geweer omdat die procedure ook tijdrovende pre-controle van stukken met zich meebracht en heeft de regering moeten zwichten voor die druk.

Ook de invoering van de omzetbelasting bij retailverkoop komt alsmaar niet van de grond. Schuiven met belasting schijven hebben helaas onze inkomsten niet doen verhogen.(GFC)