De gruwelijke kwade demonen actief op Surinaamse sociale media keihard aanpakken

🕔 01.okt 2017

In juni heb ik via een ingezonden stuk op GFC proberen te waarschuwen voor de zeer gevaarlijke en onwenselijke situatie op de Surinaamse sociale media. Desondanks gaat deze afschuwelijke en ordinaire ontwikkeling ongebreideld verder.

Zo worden er regelmatig zogenaamde “persberichten” gelanceerd met het doel burgers, bedrijven en bovenal belangrijke politici in een zeer kwaad daglicht te plaatsen.

Deze berichten worden vervolgens in rap tempo gedeeld via Whatsapp, FaceBook, roddelsites, roddelbladen en moffo korantie. Het is jammer dat steeds meer mensen ervoor kiezen hun nieuwsinformatie slechts uit deze smerige rioolkanalen te halen.

Deze gruwelijke kwade demonen zijn verspreiders van grove leugens en halve waarheden. Zij deinzen er niet voor terug om vaak de naam van bekende mensen met een goede staat van dienst op afgrijselijke wijze te besmeuren.

Zo worden maar al te vaak onschuldige personen via sociale media voor hun hele leven ernstig bevlekt door valse beschuldigingen als moord, hoererij, diefstal, wapenroof, oplichterij, drugsgebruik, het verhandelen van drugs, het stelen van overheidsgelden en nog veel meer illegale activiteiten.

Ook nu weer hebben deze querulanten de durf om president Desi Bouterse zijn naam te besmeuren en verdichtsels te plaatsen op sociale media. Een persoon die recent is geopereerd wordt het recht ontnomen om rustig aan te sterken en weer de oude te worden.

Andere kwade demonen gaan nog een stap verder en wensen onze president een ernstige ziekte en veel erger toe. Maar pas op! Wens nooit een ander persoon een ziekte of de dood toe! Deze ordinaire mensen die dat doen zouden zich heel diep moeten schamen!

Ik heb een paar maanden geleden al gewaarschuwd dat deze zeer negatieve ontwikkeling op sociale media niet past in een geciviliseerde maatschappij. Het zou daarom wenselijk zijn dat Justitie ervoor zorgt dat deze kwaadsprekers hard worden aangepakt: het kan zo echt niet verder!

Mijn advies wederom aan Justitie is: pak alle satans die via sociale media doelbewust anderen willen bekladden, ernstige ziekten of de dood toewensen of beledigen keihard aan. Ik denk daarbij aan celstraffen.

J. Van D.