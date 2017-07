De gevaren van te weinig eten

🕔 09.jul 2017

Lekker snel afvallen met een crashdieet? Helaas, het effect hiervan is nooit blijvend. En daarnaast kleven er veel gezondheidsrisico’s aan te weinig eten. Dit schrijft dokterdokter.nl.

Als je last hebt van overgewicht is het slim om wat kilo’s af te vallen. Maar het is niet zo slim om dit te snel te willen, bijvoorbeeld met behulp van een crashdieet. Te weinig eten is namelijk een gevaar voor je gezondheid. Maar wat zijn dan precies de risico’s van te weinig eten?

Te weinig eten: gevolgen voor je gewicht

Een crashdieet lijkt dan wel ideaal als je wilt afvallen, het tegenovergestelde is waar. In het begin val je erg veel af, dit komt omdat je vooral veel vocht verliest. Maar je lichaam zal dit weer willen herstellen, waardoor dit gewicht er snel weer aan zit. Een crashdieet is meestal ook maar tijdelijk, als je na afloop weer normaal gaat eten, zitten de verloren kilo’s er zo weer aan. Daarnaast kun je een dergelijk dieet nooit de rest van je leven vol houden. Je zult altijd weer iets meer gaan eten met extra kilo’s als gevolg. Met andere woorden, een crashdieet heeft vrijwel nooit blijvend effect.

Gezondheidsrisico’s crashdieet

Te weinig eten kan zorgen voor veel gezondheidsproblemen. Dit kunnen vervelende kwaaltjes zijn zoals moe, lusteloos, chagrijnig en concentratiestoornissen. Maar het kan ook tot ernstigere problemen leiden. Hier een aantal oorzaken en gevolgen op een rij.

Je lichaam gaat spieren afbreken voor energie. Dit leidt tot verlies van spiermassa, verlies van kracht en je voelt je hierdoor sneller moe.

Je gehele metabolisme vertraagt met ongeveer 20-30%. Je lichaam gaat dus veel minder verbruiken. Hierdoor gaat het afvallen na een tijdje minder snel waardoor je telkens minder moet gaan eten voor hetzelfde effect.

Er blijven te veel afvalstoffen in je lichaam achter door de afbraak van onder

andere spiermassa. Je kunt daar hoofdpijn van krijgen en misselijk van worden.

Je schildklier gaat ook in een spaarstand werken waardoor je metabolisme nog meer vertraagt.

Door te weinig eten krijg je ook minder vocht binnen waardoor je kunt uitdrogen, dit kan nierfalen tot gevolg hebben.

IJzertekort kan leiden tot bloedarmoede.

Je kunt last krijgen van vochtophopingen door te veel afvalstoffen en te weinig vocht.

Tekort aan vezels en vocht kan leiden tot darmproblemen en een slechte stoelgang.

Tekort aan vitamines en mineralen kan leiden tot droog haar, breekbare nagels en haaruitval.

Tekort aan calcium en vitamine D kan leiden tot botafbraak.

Een te lage bloeddruk met als gevolg hartritmestoornissen of een hartinfarct. Je merkt dit ook als je opstaat doordat je duizelig wordt.

Op de lange termijn kun je last krijgen van minder goed functionerende organen vanwege tekorten.

Risico’s van te weinig vet

Er zijn ook mensen die geen crashdieet volgen maar vet volledig uitbannen. Vet heeft namelijk nog steeds de naam ‘dikmaker’. Het is waar dat vet veel calorieën levert, maar te weinig vet is ook niet gezond.

Als je te weinig vet eet kun je de volgende problemen krijgen:

Tekort aan de vetoplosbare vitamines A, D, E en K. Deze zijn belangrijk voor het goed functioneren van je lichaam.

Depressie. Met name de omega-vetzuren spelen een grote rol bij je humeur en gedrag. Eet je te weinig vet dan worden er te weinig hormonen aangemaakt die je blij maken.

Hart- en vaatziekten door een te hoog cholesterol. Dit klinkt vreemd maar als je nauwelijks nog vet eet wordt de hoeveelheid HDL (goed) cholesterol te laag waardoor LDL (slecht) cholesterol in verhouding te hoog wordt. Dit zorgt voor bloedklontering en het dichtslibben van je aderen.

Voedingsstoffen raken uit balans. Als je te weinig vet eet krijg je in verhouding te veel koolhydraten binnen. Veel te veel koolhydraten kan leiden tot meer trek omdat je bloedsuikerspiegel hoger is, dit kan uiteindelijk leiden tot diabetes. Te veel eiwit is een belasting voor je lever en nieren en kan ook leiden tot botontkalking.

Meer trek. Vet is een belangrijke smaakmaker en geeft je een vol gevoel. Als je alleen nog maar kiest voor vetarme producten zul je meer trek krijgen. Ook omdat dit soort producten vaak op smaak gebracht worden met veel suiker. Te veel suiker zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel heel snel stijgt maar ook heel snel weer diep daalt, met als gevolg: honger.(dokterdokter.nl)