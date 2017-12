‘De eigenaar verhuurt alleen aan mensen van Nederlandse afkomst’

🕔 15.dec 2017

Nederland was donderdag even wereldnieuws. Diverse internationale media brachten geschokt het bericht dat in het tolerante landje aan de Noordzee een echtpaar een woning werd geweigerd vanwege hun etniciteit.

“Racism row over ‘Dutch only’ rental ad” kopte de BBC. Ihsane Bachar en haar man, twee Nederlanders van wie de voorouders in Marokko geboren zijn, waren op huizenjacht.

“Mijn man en ik zijn een huis gaan bezichtigen in een dorp genaamd ter aar [sic]”, schrijft Ihsane op Facebook.

“Toen we daar aankwamen zaten we nog te grappen dat we hier waarschijnlijk een attractie zouden zijn, omdat er geen enkele ‘buitenlander’ te verkennen was.”

Het echtpaar ontving van de makelaar een afwijzingsmail waar zij van schrokken – niet om de afwijzing, maar vanwege de motivatie: “De eigenaar (…) heeft er voor gekozen alleen aan mensen van Nederlandse afkomst te willen verhuren”.

De bemiddelaar, Goedhart Makelaars uit Rijnsaterwoude, had een verklaring voor de afwijzing: “De eigenaar van de woning heeft een nare ervaring gehad met arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Die hebben zijn huis niet netjes achtergelaten, hebben geen huur betaald en zijn nu niet meer terug te vinden”, zegt hij in het dagblad AD.