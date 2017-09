‘De écht witte jurk wordt weinig meer gedragen’

De traditionele, witte bruidsjurk wordt steeds minder vaak gedragen. Trouwmode-experts vertellen aan NU.nl dat japonnen in andere kleuren in populariteit aan het toenemen zijn.

Vrouwen dragen volgens Mary Borsato, eigenaar van een bruidsmodezaak in Alkmaar, “absoluut geen wit meer” en kiezen vaker voor een afgeleide daarvan. “Diamond white of off-white, van wit afgeleide kleuren die net van het witte af zijn. Deze kleuren zijn classy, passen bij elk huidtype en zorgen voor een upgrade van je uitstraling.”

Andere kleuren dan wit-varianten ziet Borsato weinig voorbijkomen. “Je blijft een bruid. Als je bijvoorbeeld groen draagt, dan lijk je net een van de gasten.”

Volgens Claimy Anthonissen, die betrokken is bij de Love and Marriage-beurs die dit weekend wordt georganiseerd in Utrecht, durven steeds meer bruiden af te wijken van de witte jurk en kiezen zij voor een exemplaar in een lichte kleur. “Waar vroeger in plaats van wit dan werd gekozen voor zwart en rood, is dat nu pastel, of bijvoorbeeld een champagnekleur. Ik moet zeggen dat 80 procent wel kiest voor een wittint.”

Goed afgepast

De strapless bruidsjurk blijft in trek, merkt Borsato. “Mits goed afgepast, want daar schort het nog wel eens aan’, zegt Borsato. “Een jurk die niet goed past, zakt dan steeds af. Het is belangrijk dat de jurk ook in de laatste week voor de bruiloft nog wordt doorgepast, want veel bruiden verliezen in die periode door de stress nog veel gewicht.”

Volgens Anthonissen bevatten veel jurken een sexy element, zoals een focus op een diep decolleté of een lage rug. De prinsessenjurken hebben plaatsgemaakt voor nauwsluitende exemplaren, traditioneel, maar wel met een twist.”

“In een kapmouwtje kun je je kipfiletjes kwijt”

Mary Borsato

Borsato ziet ook veel “open ruggen” bij trouwjurken. “Bloot, of met transparante stof. Het aanbod van nu heeft veel slank vallende lijfjes, vloeiende lijnen. Ook kant komt vaak terug in een japon, bijvoorbeeld in het kapmouwtje. Daar kun je dan weer je kipfiletjes in kwijt.”

Wat betreft schoenen kiest ongeveer de helft van de bruiden voor een traditionele bruidsschoen, zegt Anthonissen. “Dat zijn vaak satijnen schoenen met een lage hak. De andere helft gaat voor een schoen die ze bij een ‘normale’ winkel kopen, maar dan een wat duurdere schoen die mooi onder de jurk past. Die hoeft niet per se wit te zijn, maar is wel vaak in een nudekleur met een hoge hak. Je houding is toch wat mooier met een hak, je staat meer rechtop.”

Sluiers worden nog steeds vaak gedragen. “Je maakt er een grande entree mee”, zegt Borsato. “In de loop van de dag wordt de sluier verwisseld voor bijvoorbeeld een speld of bloem in het haar. En bij een bruiloft op het strand past een krans heel mooi. Er zijn maar weinig bruiden die niks in het haar dragen.”

Pakken

Mannen zijn volgens Borsato voor hun trouwoutfits vaker bereid “om wat extra’s te doen”. “Ze komen eindelijk uit hun schulp. Ze durven nu iets extremer te zijn.”

Dat betekent dat mannen minder vaak een twee- of driedelig pak dragen. “Maar wel bewerkte stoffen en pakken in meer bijzondere kleuren, denk aan blauw. Ook wat accessoires betreft gaan mannen vaker los, ze kiezen bijvoorbeeld voor schoenen met een ceintuur.”

Anthonissen adviseert de bruidegom vaak om juist níet te kiezen voor een blauw pak. “Het is de meest populaire kleur, maar vaak draagt 90 procent van de mannelijke gasten ook blauw. Op foto’s valt de bruidegom daarom niet op. Daarom geven we het advies om een zwart of licht pak te passen. Ook mooi is een pak in de kleur emeraldgroen, dat is net zo donker als blauw maar wel vernieuwend.”

Homokoppel

Anthonissen merkt vaak dat lesbische- en homokoppels vaak samen hun bruidsoutfit uitzoeken. “Dat gebeurt bij hetero-stellen eigenlijk nooit, maar ze vinden het wel leuk om dat samen te doen.” De bruidskleding van lesbische koppels loopt volgens Anthonissen vaak flink uiteen: van witte jumpsuits tot pakken, of ze dragen allebei een jurk.

Lesbische koppels dragen volgens Borsato vaak hetzelfde, of juist allebei een totaal verschillende outfit. “Maar een broekpak wordt weinig meer gedragen. Daar is totaal geen vraag meer naar.”

Bruidspersoneel

In Amerika is het gebruikelijk om bruidsmeisjes, of “bruidspersoneel” zoals dit volgens Borsato heet, te hullen in een zelfde soort jurk die past bij de japon van de bruid. “In Nederland gebeurt dit niet vaak. Vaak mogen zij dit zelf uitkiezen, of wordt dit samen bepaald. Er wordt dan bijvoorbeeld gekozen voor een jurk in dezelfde tint, maar een ander model voor elke vrouw. Elk figuur is weer anders.”

“Thema’s en ook foto’s worden belangrijker op bruiloften, dus in zo’n geval wordt de kleding van de bruidsmeisjes daarop afgestemd”, voegt Anthonissen toe. “Vaak zijn de bruidsmeisjesoutfits wel in één kleur. Ze mogen dan een eigen jurkje uitzoeken in een tint die bij het thema past. In Amerika wordt hun kleding vaak bepaald door de bruid, maar in Nederland zijn we daar te nuchter voor en willen we de bruidsmeisjes ook zelf enige vorm van keuze geven.”(NU.nl)