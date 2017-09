Dc sluit winkel in Rainville

🕔 29.sep 2017

De verkoopactiviteiten van een winkelierster in het ressort Rainville zijn op donderdag 28 september 2017 in opdracht van districtscommissaris Mike Nerkust stopgezet.

Bij controle uitgevoerd door de bestuursdienst in samenwerking met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg is gebleken dat er vervallen goederen in de zaak zijn en de hygiëne in de verkoopruimte (uitwerpselen van ongedierte) en magazijn te wensen overlaat.

Het magazijn voldoet niet aan de eisen van BOG; het is niet ongediertevrij en er schijnt via openingen zonlicht op de goederen. Gelet op het gevaar voor de volksgezondheid, is de zaak tot nader order gesloten.

De winkelierster heeft een lijst ontvangen met de correctiemaatregelen die opgevolgd moeten worden en moet zich bij de dc aanmelden.(GFC)