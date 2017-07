Dc Nerkust informeert standhouders Centrale Markt over huurgeld

Districtscommissaris (dc) Mike Nerkust heeft vrijdag een gesprek gehad met de verkopers van de Centrale Markt Paramaribo. Bij de standhouders was onduidelijkheid ontstaan over het bedrag dat aan standgeld per vierkante meter betaald moet worden.

De dc heeft om nog meer ruis te voorkomen, de standhouders toegesproken en hen voorgehouden dat het voorstel om het standgeld te verhogen van de Organisatie voor Belangenbehartiging Centrale Markt komt.

De onduidelijkheid ontstond toen de belangenorganisatie vond dat een deel van de verkopers SRD 0,50 en het ander deel SRD 1 per vierkante meter per dag aan standgeld moeten betalen. Dit voorstel is door de dc van de tafel geveegd. “ Gelijke monniken, gelijke kappen”, meent de dc.

Nerkust heeft de grieven aangehoord en heeft de verkopers gevraagd samen met hun vertegenwoordiging en de leiding van de markt tot een compromis te komen.

Marktmeester John Lecton wees de marktverkopers erop dat hun medewerking belangrijk is om de markt weer aantrekkelijk te maken.(GFC)