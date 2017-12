Dalende trend tienermoeders in Nederland

Het aantal tienermoeders in Nederland blijft afnemen. Vorig jaar kregen 1.492 tieners een kind, terwijl in 2015 nog 1.574 kinderen geboren werden bij jonge moeders.

Verder is het aantal tienermoeders per duizend 15- tot 20-jarige meisjes in Nederland het laagst van alle EU-landen, schrijft NU.nl.

De meeste tienermoeders in 2016 waren 18 of 19 jaar oud. Een klein deel (95 meisjes) was 16 jaar of jonger bij de geboorte van hun eerste kind.

Het aantal tienermoeders daalt al jaren. Rond het begin van deze eeuw werden in een jaar tijd zo’n 3.500 tieners moeder, ofwel 7 tot 8 moeders per duizend 15- tot 20-jarigen. In 2016 ging het om 3 moeders per duizend 15- tot 20-jarigen.