Dakloze neergeschoten om klacht geluidsoverlast

🕔 13.sep 2017

Een vrouw wordt vervolgd voor poging tot moord op een dakloze man. Zij schoot de man neer omdat hij bij haar had geklaagd over geluidsoverlast.

Gerard Melton (54) probeerde om drie uur in de ochtend een dutje te doen op de stoep in een straat in de Amerikaanse stad Nashville.

Katie Layne Quackenbush (26) parkeerde haar Porsche vlak bij hem en begon luide muziek te spelen met haar autoradio.

Toen Melton vroeg of het iets zachter kon omdat hij probeerde te slapen, ontstond een hevige ruzie. Nadat de man was weggelopen, stapte Quackenbush uit en vuurde twee schoten op hem af.

Zij stapte weer in en reed met een vriendin naar een restaurant, terwijl Melton zwaargewond achterbleef. Hij is inmiddels opgenomen in een ziekenhuis.

De vader van Quackenbush, een advocaat, verdedigt zijn dochter: “Zij probeerde die vent niet te doden. Zij wist niet eens dat zij hem had geraakt.” Hij beweert dat zijn dochter “twee waarschuwingsschoten” had afgevuurd “met haar ogen gesloten”.