DA91: geen vooruitgang zonder vrijheid

🕔 01.jul 2017

Op een dag als vandaag staat vrijheid centraal in ieders gedachte. Het verkrijgen van vrijheid maar meer nog dan dat het behouden, beschermen en beleven van die vrijheid.

Er is geen vervanging voor vrijheid! Het geheim van geluk is vrijheid en het geheim van vrijheid is moed! Vrijheid heeft een fundamentele karakteristiek dat je niet kan toestaan dat één van je vrijheden wordt ondermijnt, het zal zich als een slopende ziekte verspreiden over al je andere vrijheden.

De principes waarop onze vrijheid berust komen dan in het geding. In het belang van deze vrijheid, moeten wij vooral op onze hoede zijn voor de huidige politieke machthebbers die steeds meer en meer de macht naar zich toe willen trekken.

Vrijheid in democratie

Vrijheid is een fundamenteel onderdeel van de democratie en essentieel voor een goed functionerende rechtstaat, net zoals binnen de trias politica. DA’91 als een partij die een radicale democratisering voorstaat is daarom ook altijd, nu en in de toekomst een felle strijder wanneer het gaat om het behouden, beschermen en beleven van vrijheid door elke Surinaamse burger.

Die vrijheid vertaalt zich in onze visie o.a. in vrij zijn van angst, vrij zijn van honger, vrij zijn van geweld en vrij zijn om te leven, te spreken en te kiezen hoe jij een bijdrage wilt leveren aan de opbouw van ons land.

Het betekent dat je als ambtenaar je vrijelijk en deskundig moet kunnen inzetten zonder vrees voor rancune, dat je als rechter vrijelijk inhoud moet kunnen geven aan je taak van onafhankelijke rechtspraak zonder intimidatie en beknottingspogingen vanuit verdachten en zij die reeds schuldig bevonden zijn.

Onze kinderen

Vrijheid is ook essentieel voor onze kinderen. Deze vrijheid om te spelen, naar school te gaan en optimaal te genieten van het “kind-zijn”, kunnen onze kinderen alleen ondervinden, wanneer onze maatschappij volledige ruimte en ondersteuning biedt voor de ontwikkeling van sterke gezinnen.

Gezinnen waar ouders in staat zijn om gegarandeerd aan de minimale opvoedings- en voedingsvereisten voor hun kinderen te voldoen. Dit kan alleen wanneer ons land een leiding geniet die op verantwoorde, kundige en transparante wijze beleid maakt en de gelden van de Surinaamse belastingbetaler deugdelijk aanwendt.

Een deskundige, vaderlandslievende regering is in het belang van onze kinderen en hun toekomst. Want kinderen die de basisvrijheden ontberen in hun jeugd zullen niet in staat zijn om zichzelf te bevrijden van het juk van de armoede.

Deze kinderen worden vandaag beroofd van hun morgen! Het is daarom onontbeerlijk dat wij strijden voor een onafhankelijke rechtspraak die een garantie biedt voor het afdwingen van de erkenning en beleving van de fundamentele mensenrechten door ieder van ons.

Vrijheid onze verantwoordelijkheid

Wanneer wij vandaag herdenken dat voor de vrijheid door onze voorouders gestreden is, bloed, zweet en tranen vergoten zijn, en velen zelf hun leven daarvoor hebben moeten geven, dan is het belangrijk dat we beseffen dat het behoud van onze vrijheid zoals dat hoort in de democratie en rechtsstaat onze verantwoordelijkheid is.

Vrijheidsbehoud vereist waakzaamheid, moed, eenheid en solidariteit. Wij zijn het verdedigen van deze vrijheid verplicht aan onze voorouders, maar meer nog aan onze kinderen.

De enige keus die wij hebben is dat wij elke vrijheidsbedreiging, recht in de ogen aan kijken, en tezamen de kracht en moed tonen om de vrijheid in eenheid te behouden, te verdedigen, te beschermen!

De vrede en welvaart van de huidige en toekomstige generaties van Surinamers zullen alleen gegarandeerd zijn wanneer we bereid zijn wat goed is te behouden en onbevreesd datgene dat verkeerd is te corrigeren. Met deze vrijheid als basis zien wij een bijzondere en waardige toekomst voor ons Suriname.

Als Surinamers verdienen wij leiderschap dat ons tot een eenheid smeedt, met één hartslag, met één gedeelde droom: ons land op te bouwen tot een trotse, democratische, harmonische en welvarende natie.(GFC)