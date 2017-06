DA’91 en SPA: democratie waarborgen in buurlanden dient belang elke Surinamer

🕔 27.jun 2017

In november 2016 heeft het Politiek Partnerschap DA’91/SPA naar aanleiding van ontwikkelingen in ons buurland Venezuela een schrijven gestuurd naar onze volksvertegenwoordiging, de DNA. In dat schrijven deelden ze hun bezorgdheid over de ontwikkelingen in onze bevriende natie Venezuela.

“Wij verwezen toen reeds naar de langdurige staat van politieke, sociaaleconomische en maatschappelijke crisis waarin Venezuela toen reeds verkeerde en dat gezien de ontwikkelingen het verwachtbaar was dat de politieke instabiliteit zou toenemen met ernstige gevolgen voor de instandhouding van de democratie.

Wij deden toen reeds een beroep op het college om de regering te instrueren om invulling te geven de vriendschap met de Venezolaanse bevolking tot uitdrukking te brengen door gehoor te geven aan de oproep van de Secretaris Generaal van de OAS en terstond een voorstel voor bemiddeling te doen, zo niet te ondersteunen.

We verwijzen hierbij naar ons schrijven van 3 november 2016.

Het is jammer te moeten constateren dat op ons schrijven van november 2016 er noch een antwoord noch enige actie is ondernomen vanuit de DNA en/of de Regering.

De actuele situatie in Venezuela is een bevestiging van hetgeen wij vreesden zou gebeuren. De Volksvertegenwoordiging is buitenspel gezet en de Trias Politica is de das omgedaan. We kunnen concluderen dat er geen sprake meer is van een democratische staat.

Wij concluderen dat:

– Dat de kracht van de democratie binnen onze landsgrenzen mede bepaald en beïnvloed wordt door de kracht van de democratie bij onze buren en vrienden in de regio

– De Staat Suriname, beginnend bij de DNA, haar verantwoordelijkheid moet nemen om concrete acties te ondernemen om de democratie, te helpen herstellen in de Bolivariaanse Republiek Venezuela.

– Dergelijke handeling is noodzakelijk niet alleen als daad van vriendschap naar de Venezolaanse bevolking alsook een hernieuwde bevestiging van de democratische beleving en beginselen van ons eigen land.

Als partijen die democratie hoog in het vaandel dragen, willen wij andermaal benadrukken dat vriendschap tussen twee staten nooit mag betekenen dat de verdediging van mensenrechten en democratische principes ondergeschikt raken aan deze vriendschap.

Wanneer wij daadwerkelijk staan voor vrede en samenwerking in de regio, dan begint dat met het bepleiten van een het respecteren van mensenrechten en het handelen middels algemene democratische principes door elk staatshoofd, elke regering van een bevriende natie binnen de eigen grenzen. Dit in lijn met het Interamerikaans Charter, het Interamerikaans Verdrag voor de Mensenrechten evenals het Interamerikaans Charter voor de Democratie.

De kracht van de democratie binnen onze landsgrenzen wordt mede bepaald en beïnvloed door de kracht van de democratie bij onze buren en vrienden in de regio”, aldus DA’91 en SPA.(GFC)