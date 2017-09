Criminele bende opgerold: twee bendeleden met schotverwondingen

🕔 28.sep 2017

Een gemengd team van de politie bestaande uit de recherche van regio Midden en het Regio Bijstand Team (RBT) Midden heeft woensdag een criminele bende opgerold. Deze bende is verantwoordelijk voor tal van gewapende overvallen (berovingen), te Brownsweg, Kasipora alsook in het Oosten van Suriname.

Na verkregen informatie werd de 34- jarige Farelgo N. alias Gentle in beeld gebracht. Hij bevond zich samen met de 20-jarige Serena D. in een voertuig te Wintiwai. Toen hij opmerkte dat de politie een achtervolging had ingezet, voerde hij zijn snelheid op en probeerde aan zijn aanhouding te ontkomen.

Farelgo bracht het voertuig op een gegeven moment voor een pand aan de Toemoekhoemakstraat tot stilstand en vluchtte te voet verder. Serena nam het stuur over en probeerde met het voertuig weg te komen. Zij is door leden van RBT Midden klemgereden en aangehouden.

Het gebied werd door de wetsdienaren uitgekamd en de verdachte Farelgo werd gesignaleerd. Waarschuwingsschoten brachten hem niet tot andere gedachten, waarna er gericht is geschoten. Farelgo werd geraakt in zijn bovenbeen. Per ontboden ambulance werd hij afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis waar hij onder politiebewaking is opgenomen.

Het vermoeden bestaat dat de informatie met betrekking tot de aanhouding van Farelgo alias “Gentle” zijn vrienden had bereikt. Vier van ze waren inmiddels in een woning te Ephraimzegen bijéén gekomen.

De politie pleegde een inval in de woning en de 33-jarige Marvin D. zag kans in een auto te stappen en weg te komen. Hij werd achterna gezeten door de politieambtenaren. De verdachte werd na waarschuwingsschoten geraakt aan zijn rechterbeen, moest zijn vlucht aan de Indira Ghandiweg staken en werd in de boeien geslagen. Na medische behandeling werd hij ter voorgeleiding overgebracht naar het politie bureau.

In het voertuig van Marvin trof de politie een dubbelloops jachtgeweer, maskers, messen, handschoenen, een aantal scherpe 9 mm patronen en een aantal mobiele telefoontoestellen aan.

Hetzelfde jachtgeweer is bij één van de overvallen te Kasipora buitgemaakt. De benadeelde heeft het jachtgeweer positief herkend.

In het voertuig van Farelgo heeft de politie een loop van een jachtgeweer aangetroffen, een aantal scherpe hagelpatronen, maskers, handschoenen, houwers, een aantal mobiele telefoontoestellen en een handbijl.

Beide voertuigen en alle andere zaken zijn in beslag genomen. Alle aangehouden verdachten zijn na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, schrijft de PR van het KPS vandaag.(GFC)