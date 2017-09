Crazy G toont blijk van waardering aan fans

🕔 13.sep 2017

De langverwachte nieuwe E.P van Crazy G ,” Crisis Geen Boodschappen( CGB) “ is uit. Het product bevat totaal tien tracks. Het laatste nummer is een samenwerking met Ulriek(HMG) en Del( StarTime Ent.)

De schijf is volledig geproduceerd door “deejay K Mac” van B.M.R . De nummers die erop voorkomen zijn anders dan wat men gewend is van Crazy G. “ Van Deejay K Mac moest ik stappen uit me comfortzone en niet bang zijn om te experimenteren. Ik heb het geprobeerd en het is me redelijk gelukt,” vertelt de artiest.

Van deze schijf is er tegelijkertijd een “exclusieve versie” op de markt verschenen. Wat hiermee bedoeld wordt, is dat deze versie hemels breed verschilt van de normale versie en met extra privileges komt zoals: een CGB poster, een FULL BIGISMA pet & bril , een CGB sticker en de poku “P’KIN BOI” die op de schijf voorkomt als bonus track.

Wat dit anders maakt, is dat er van de exclusieve versie van “Crsis geen boodschappen”, maar een beperkt aantal is. Daarom zullen de echte fans, om in aanmerking te komen voor deze versie, zich van te voren moeten registreren. De bestelling wordt dan aangenomen en tot aan huis geleverd. Er wordt dan een namenlijst gemaakt en collage van foto’s(van de diehard fans) waarmee Crazy G iets verrassends zal doen.

Middels deze actie wil de artiest zijn “die-hard” Fans onderscheiden van de rest. Om te registreren kan men Crazy G via FACEBOOK of Instagram “@gekke_g” een prive berichtje sturen. In de nabije toekomst zal deze exclusieve versie ook toegang zijn tot zijn allereerste show.

Crazy G heeft echter niet alleen aan de diehard fans gedacht maar ook aan zijn nieuwe en toekomstige fans. De eerste honderd mensen die de normale versie van “Crisis Geen Boodschappen”aanschaffen krijgen een leuke CGB plak sticker erbij.

“Ik wil de mensen los van me muziek iets extra geven voor het feit dat zij mij al die jaren ondersteund hebben. Zonder hun ondersteuning was ik allang gestopt. Ik kan nog niet zo veel geven, maar met het weinige dat ik kan, probeer ik mensen blij te maken.” Op deze manier probeert Crazy G zijn blijk van waardering te tonen aan al zijn fans.(GFC)