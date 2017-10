Courtyard by Marriott presenteert “Anoesa: Een ode aan de Marron”

Courtyard by Marriott Paramaribo presenteert op maandag 9 oktober ‘Anoesa, An ode to the Maroon Heritage’. Op deze avond wordt de Internationale dag van de marrons gevierd met een viergangen menu, geserveerd door chefkok Rofino Sampi, welke is geïnspireerd door recepten uit de traditionele marronkeuken.

Bij het genieten van de unieke gerechten, kunnen de bezoekers zich amuseren met verscheidene culturele dansoptredens, spoken word van Obed Kanape en live jazzmuziek van Jason Eduwaiti. Marriott brengt u dit evenement om u dichter bij de marroncultuur te brengen, zodat ook u deze zowel op culinair als muzikaal gebied leert kennen.

Chef Rofino Sampi

“Koken en techniek daar gaat mijn passie naar uit”.

De 24-jarige Rofino is geboren en getogen in het dorp Guyaba in het district Sipaliwini. Hier werd zijn creativiteit op verschillende manieren aangewakkerd. In 2003 ruilde hij het dorpsleven in voor een zoektocht naar een beter bestaan in Paramaribo. Hij bezocht na de lagere school, de LBGO en vervolgde het NATIN.

Hij wilde iets praktischer doen dus besloot hij de koksopleiding te volgens op het SHTTC. Rond dat moment begon hij in de keuken van Courtyard Marriott. De opgedane kennis, de begeleiding van top chefs en de geërfde traditie van oma Anoesa werden ingrediënten voor een eigen kookstijl.

“Ik kijk ernaar uit voor jullie te koken op 9 oktober. Kom en ervaar de fusie van de Marronkeuken en laat lekker eten en goede muziek ons samenbrengen.”

Onder de vleugel van Sous Chef Xennovan van der Plas, zal Anoesa een avond worden om niet te vergeten.

Muzikant Jason Eduwaiti

“Dichtbij mezelf blijven, je merkt het in mijn muziek”

Op zeer jonge leeftijd kwam Jason in contact met muziek. Het dorp waar zijn roots liggen -Foetoe Na Kaba, in het district Sipaliwini- heeft hier veel mee te maken. In dit christelijk dorp schijnt wel een ieder overladen te zijn met muziektalent.

Jason’s ouders, ooms, tantes, neven en nichten vormden bijkans een decennia geleden de muziekgroep “Gado Afesi”. Samen legden zij de basis voor Saramacaans gospel. Dit werd een onuitputbare bron van inspiratie voor Jason. Ondertussen werkt hij al langer dan 10 jaren doelbewust aan het uniek muzikaal concept; een fusie tussen Saramacaans Gospel en Amerikaanse Jazz.

Onlangs werd zijn inzet beloond en kon Jason afstuderen van het Conservatorium van Suriname. “Kom op 9 oktober naar Anoesa en laat me je mijn verhaal vertellen vanuit mijn achtergrond”.(GFC)