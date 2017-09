Coronie vraagt om meer bewustwording voor ondernemers

🕔 17.sep 2017

In het kader van het werkbezoek van minister Ferdinand Welzijn aan Nickerie heeft de bewindsman samen met zijn delegatie een tussenstop gemaakt op het districtscommissariaat van Coronie.

Daar heeft de minister een onderhoud gehad met de waarnemend Districtscommissaris van Coronie, Mike Nerkust.

Bij dit gesprek was ook de Coroniaanse parlementariër Remie Tarnadi aanwezig. Hij vroeg de minister meer bewustwording te brengen in het district voor startende ondernemers.

Directeur Reina Raveles gaf aan dat er reeds sessies zijn geweest met jongeren uit het district waarbij zij tools aangereikt hebben gekregen voor het maken van een bedrijfsplan.

Op districtsniveau is het ministerie van HI&T, waaronder het KMO –Fonds, ook al bezig met de Pansa Group of Companies, de afdeling bedrijfsvergunningen en het Surinaams Standaarden Bureau met het stimuleren van ondernemers in diverse districten.

Kleine-, middelgrote en of startende ondernemers kunnen met hun bedrijfsplan langskomen bij het Fonds en indien ze dat nog niet hebben, kunnen ze begeleid worden, voegde minister Welzijn toe. Minister Welzijn was in de hoedanigheid van minister van HI&T alsook waarnemend minister van Justitie en Politie (JusPol).

Wat Handel, Industrie als Toerisme betreft, werd tijdens het gesprek erop gewezen dat het ministerie van HI&T op dit moment twee focussectoren heeft, namelijk het toerisme en de pluimveesector. Kipimporten vanuit het buitenland worden zoveel mogelijk beperkt waarbij de lokale kippenkwekers de gelegenheid krijgen de markt daarvan te voorzien.

Wat Justitie en Politie betreft, vroegen zowel de politie- als brandweercommandant de aandacht voor hervatting van de renovatiewerkzaamheden van het politiestation als ook de brandweerwoningen. Minister Welzijn heeft aangegeven werk hiervan te zullen maken.(GFC)